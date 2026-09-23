Franca tem dez vagas abertas nesta semana em dois processos seletivos promovidos pela Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca e pela Creche Escola Florescer. As oportunidades contemplam funções nas áreas de serviços, assistência e educação, com requisitos que variam do ensino fundamental ao ensino superior.
Pastoral do Menor
A Pastoral do Menor oferece seis vagas distribuídas entre três funções. No Abrigo Provisório São Giuseppe Moscati, são duas oportunidades para auxiliar de cozinha. É necessário ter ensino fundamental completo. A jornada é de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, no período diurno.
As vagas incluem salário e benefícios, refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica em grupo. Uma das oportunidades é destinada também a pessoas com deficiência (PCD).
Outras duas vagas são para auxiliar operacional, na área de limpeza, no Acolhimento Noturno e Casa de Passagem. O requisito é ensino fundamental completo, com jornada de 12 por 36 horas, no período diurno. As oportunidades também estão disponíveis para PCD e incluem os mesmos benefícios.
No Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes, são oferecidas duas vagas para cuidador ou cuidadora. Os candidatos precisam ter ensino médio completo. O trabalho será das 11h às 23h, também no regime de 12 por 36 horas. Experiência com crianças e adolescentes será considerada um diferencial.
Além dos benefícios previstos para as demais funções, os funcionários da Pastoral do Menor têm acesso à Credencial Plena do Sesc Franca. Os salários não foram divulgados nos comunicados.
Inscrições
Os interessados nas vagas da Pastoral do Menor devem enviar o currículo pelo site da instituição, na aba “Trabalhe Conosco”. O prazo termina neste domingo, 27.
O processo seletivo terá duas etapas. Primeiro, os currículos serão analisados conforme os requisitos de cada função. Os candidatos selecionados serão chamados para entrevista individual.
Vagas na educação
A Creche Escola Florescer, no Residencial Dourado, também está com processo seletivo aberto para profissionais da educação infantil. As oportunidades são para auxiliar de sala, educador, educador de apoio pedagógico e professor de inglês.
Para auxiliar de sala, é necessário ter concluído pelo menos 50% do curso de Pedagogia ou possuir ensino superior completo em Pedagogia.
As funções de educador e educador de apoio pedagógico exigem ensino superior completo em Pedagogia. Para professor de inglês, é necessário ensino superior completo em Letras, com licenciatura plena.
Os interessados devem encaminhar o currículo exclusivamente para o e-mail crecheflorescer@hotmail.com. A seleção começa pela análise dos currículos e, conforme os critérios da instituição, os candidatos poderão ser chamados para entrevista.
A Creche Escola Florescer fica na Rua Luiza Gomes Dourado, 6000, no Residencial Dourado.
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