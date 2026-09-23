23 de setembro de 2026
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OPORTUNIDADES

Serviços, assistência e educação: Franca tem dez vagas abertas

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Pastoral do Menor
Atividade promovida pela Pastoral do Menor de Franca
Atividade promovida pela Pastoral do Menor de Franca

Franca tem dez vagas abertas nesta semana em dois processos seletivos promovidos pela Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca e pela Creche Escola Florescer. As oportunidades contemplam funções nas áreas de serviços, assistência e educação, com requisitos que variam do ensino fundamental ao ensino superior.

Pastoral do Menor

A Pastoral do Menor oferece seis vagas distribuídas entre três funções. No Abrigo Provisório São Giuseppe Moscati, são duas oportunidades para auxiliar de cozinha. É necessário ter ensino fundamental completo. A jornada é de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, no período diurno.

As vagas incluem salário e benefícios, refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica em grupo. Uma das oportunidades é destinada também a pessoas com deficiência (PCD).

Outras duas vagas são para auxiliar operacional, na área de limpeza, no Acolhimento Noturno e Casa de Passagem. O requisito é ensino fundamental completo, com jornada de 12 por 36 horas, no período diurno. As oportunidades também estão disponíveis para PCD e incluem os mesmos benefícios.

No Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes, são oferecidas duas vagas para cuidador ou cuidadora. Os candidatos precisam ter ensino médio completo. O trabalho será das 11h às 23h, também no regime de 12 por 36 horas. Experiência com crianças e adolescentes será considerada um diferencial.

Além dos benefícios previstos para as demais funções, os funcionários da Pastoral do Menor têm acesso à Credencial Plena do Sesc Franca. Os salários não foram divulgados nos comunicados.

Inscrições

Os interessados nas vagas da Pastoral do Menor devem enviar o currículo pelo site da instituição, na aba “Trabalhe Conosco”. O prazo termina neste domingo, 27.

O processo seletivo terá duas etapas. Primeiro, os currículos serão analisados conforme os requisitos de cada função. Os candidatos selecionados serão chamados para entrevista individual.

Vagas na educação

A Creche Escola Florescer, no Residencial Dourado, também está com processo seletivo aberto para profissionais da educação infantil. As oportunidades são para auxiliar de sala, educador, educador de apoio pedagógico e professor de inglês.

Para auxiliar de sala, é necessário ter concluído pelo menos 50% do curso de Pedagogia ou possuir ensino superior completo em Pedagogia.

As funções de educador e educador de apoio pedagógico exigem ensino superior completo em Pedagogia. Para professor de inglês, é necessário ensino superior completo em Letras, com licenciatura plena.

Os interessados devem encaminhar o currículo exclusivamente para o e-mail crecheflorescer@hotmail.com. A seleção começa pela análise dos currículos e, conforme os critérios da instituição, os candidatos poderão ser chamados para entrevista.

A Creche Escola Florescer fica na Rua Luiza Gomes Dourado, 6000, no Residencial Dourado.

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