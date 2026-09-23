Franca tem dez vagas abertas nesta semana em dois processos seletivos promovidos pela Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca e pela Creche Escola Florescer. As oportunidades contemplam funções nas áreas de serviços, assistência e educação, com requisitos que variam do ensino fundamental ao ensino superior.

Pastoral do Menor

A Pastoral do Menor oferece seis vagas distribuídas entre três funções. No Abrigo Provisório São Giuseppe Moscati, são duas oportunidades para auxiliar de cozinha. É necessário ter ensino fundamental completo. A jornada é de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, no período diurno.

As vagas incluem salário e benefícios, refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica em grupo. Uma das oportunidades é destinada também a pessoas com deficiência (PCD).