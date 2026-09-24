O CPS (Centro Paula Souza) abriu inscrições para 3.480 vagas em cursos técnicos gratuitos na modalidade de EAD (Educação a Distância) para o primeiro semestre de 2027. As oportunidades são oferecidas pelas Etecs (Escolas Técnicas Estaduais), com 2.940 vagas para cursos técnicos e outras 540 para a Especialização Técnica em Gestão de Projetos.
As inscrições devem ser feitas até as 20h de 3 de novembro, exclusivamente pelo site do Vestibulinho das Etecs. A taxa de participação é de R$ 50. O exame será realizado em 6 de dezembro, e a classificação geral está prevista para 11 de janeiro de 2027.
Entre os cursos disponíveis estão Administração, Comércio, Secretariado, Desenvolvimento de Sistemas, Transações Imobiliárias e Guia de Turismo.
Cursos disponíveis
Administração concentra o maior número de vagas, com 780 oportunidades e duração de três semestres. Desenvolvimento de Sistemas oferece 720 vagas, também com duração de três semestres.
Transações Imobiliárias conta com 600 vagas e duração de dois semestres. Guia de Turismo tem outras 540 vagas, igualmente distribuídas em dois semestres.
Comércio oferece 120 vagas, enquanto Secretariado tem 180. Os dois cursos têm duração prevista de três semestres.
Para a Especialização Técnica em Gestão de Projetos são oferecidas 540 vagas, com duração de um semestre.
Na modalidade EaD, as atividades são realizadas principalmente pela internet, em turmas virtuais e por meio de um ambiente de aprendizagem próprio. Os estudantes têm acesso a textos, vídeos e atividades, além do acompanhamento de professores mediadores.
Também são realizados encontros on-line, com atividades ao vivo e outras que podem ser desenvolvidas conforme a rotina do aluno, dentro do calendário estabelecido pelo curso. Durante a formação, o estudante conta ainda com uma unidade da Etec como polo de referência para a realização dos exames ao final de cada semestre.
Quem pode participar
Para os cursos técnicos, é necessário ter concluído o Ensino Médio ou estar matriculado a partir da segunda série.
Candidatos que concluíram ou cursam a EJA (Educação de Jovens e Adultos), ou que fizeram o Encceja, precisam apresentar a documentação exigida no edital para comprovar a escolaridade.
Já para a Especialização Técnica em Gestão de Projetos, é necessário ter concluído um curso técnico ou superior até 10 de janeiro de 2027.
Como fazer a inscrição
O candidato deve acessar o site do Vestibulinho das Etecs, criar um cadastro com CPF e senha, preencher a ficha de inscrição e o relatório socioeconômico e selecionar o curso e a unidade de estudo desejados.
A inscrição será efetivada após o pagamento da taxa de R$ 50. O pagamento pode ser feito por boleto bancário, internet banking ou cartão de crédito, por meio da ferramenta disponibilizada no próprio site.
A confirmação da inscrição deve ser enviada por e-mail em até dez dias após o pagamento.
Pontuação e inclusão
O processo seletivo conta com o Sistema de Pontuação Acrescida. Candidatos pretos e pardos recebem bônus de 3% sobre a nota final, enquanto aqueles que cursaram integralmente o Ensino Fundamental II em escola pública têm direito a acréscimo de 10%.
Quando o candidato se enquadra nas duas condições, o bônus chega a 13%. A pontuação acrescida não é aplicada aos cursos de Especialização Técnica.
O processo também prevê condições especiais para candidatos com deficiência, mediante apresentação de laudo médico, além da possibilidade de utilização do nome social por candidatos transgêneros.
Calendário
As inscrições seguem até as 20h de 3 de novembro. Os locais de prova serão divulgados em 2 de dezembro, e o exame será aplicado no dia 6.
A classificação geral está prevista para 11 de janeiro de 2027. A matrícula será feita on-line, e os candidatos classificados deverão acompanhar exclusivamente por e-mail eventuais convocações.
Candidatos que precisam de atendimento diferenciado ou são pessoas com deficiência tiveram período específico para solicitação, até 30 de setembro. Já os pedidos de redução da taxa de inscrição seguem calendário próprio.
As informações completas sobre cursos, documentação, regras e calendário estão disponíveis no Manual do Candidato e na portaria do processo seletivo, no site oficial do Vestibulinho das Etecs.
Serviço
- Inscrições: até 3 de novembro, às 20h
- Taxa: R$ 50
- Prova: 6 de dezembro
- Classificação geral: 11 de janeiro de 2027
- Site: vestibulinho.etec.sp.gov.br
- Cursos técnicos: Administração (780), Comércio (120), Desenvolvimento de Sistemas (720), Secretariado (180), Guia de Turismo (540) e Transações Imobiliárias (600).
- Especialização Técnica: Gestão de Projetos (540 vagas).
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