O CPS (Centro Paula Souza) abriu inscrições para 3.480 vagas em cursos técnicos gratuitos na modalidade de EAD (Educação a Distância) para o primeiro semestre de 2027. As oportunidades são oferecidas pelas Etecs (Escolas Técnicas Estaduais), com 2.940 vagas para cursos técnicos e outras 540 para a Especialização Técnica em Gestão de Projetos.

As inscrições devem ser feitas até as 20h de 3 de novembro, exclusivamente pelo site do Vestibulinho das Etecs. A taxa de participação é de R$ 50. O exame será realizado em 6 de dezembro, e a classificação geral está prevista para 11 de janeiro de 2027.

Entre os cursos disponíveis estão Administração, Comércio, Secretariado, Desenvolvimento de Sistemas, Transações Imobiliárias e Guia de Turismo.

Cursos disponíveis