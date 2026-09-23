23 de setembro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
TRÂNSITO

Obras antienchentes: veja rotas para ter mais agilidade


| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Obras no Córrego Cubatão, nas proximidades do Viaduto Dona Quita
Obras no Córrego Cubatão, nas proximidades do Viaduto Dona Quita

As obras antienchentes que avançam por Franca já mudaram a rotina do trânsito em pelo menos três regiões da cidade. Para garantir mais agilidade nos deslocamentos e facilitar a chegada ao destino, a Prefeitura recomenda que motoristas utilizem, sempre que possível, rotas alternativas aos trechos em obras nos córregos dos Bagres e do Cubatão e no Jardim Palmeiras.

A lógica é simples: cada interdição corresponde a um ponto de obra ativo, e o trânsito nesses trechos exige atenção especial enquanto os serviços são executados. As rotas alternativas contribuem para uma circulação mais fluida e reforçam a segurança de motoristas, pedestres e trabalhadores que atuam nos canteiros.

As intervenções somam R$ 40 milhões, viabilizados por convênio com o Governo Federal, e avançam em três frentes simultâneas. A meta é ampliar a capacidade de escoamento das águas de chuva em pontos que historicamente registram alagamentos na cidade.

Cada frente tem cronograma próprio, e as mudanças no trânsito acompanham o ritmo diário da obra. Por isso, a atenção à sinalização e às orientações dos agentes de trânsito faz diferença na hora de escolher o melhor caminho.

Na Antônio Barbosa Filho, desvio muda de lado a cada etapa

Na Avenida Dr. Antônio Barbosa Filho, na região do Córrego dos Bagres, a interdição ocorre diariamente, das 7h às 17h, quando o trecho funciona em sistema pare e siga para a cravação de pranchas. A obra avança de um lado da via para o outro, mantendo sempre um dos sentidos liberado.

No trecho junto um hipermercado por assinatura, o desvio segue pela Rua Araxá, que passa atrás do estabelecimento e devolve o motorista à avenida logo após a área de intervenção. Em frente a uma loja de suprimentos para animais de estimação, o caminho alternativo é pela Rua Couto Magalhães, que contorna o quarteirão pelos fundos da loja até a Rua Cuba, permitindo o retorno à Antônio Barbosa Filho.

A sinalização no local é atualizada conforme o avanço dos serviços e indica o lado interditado e o desvio correspondente.

No viaduto Dona Quita, pontes de retorno seguem liberadas

Na Avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, na região do viaduto Dona Quita, a frente de obras do Córrego do Cubatão segue com estreitamento de pista no trecho em execução. As pontes de retorno sob o viaduto, no entanto, permanecem liberadas e funcionam normalmente nesta semana, conforme o cronograma da obra.

Os cruzamentos da Avenida Major Nicácio com as ruas Thomaz Gonzaga e José Bartoci já receberam a nova sinalização semafórica prevista para apoiar os retornos na região, mas, neste momento, os equipamentos ainda não entraram em operação.

As pontes de retorno nos cruzamentos da Alonso y Alonso com a Rua Voluntários da Franca e com a Rua Vicente Gramani também permanecem liberadas, ampliando as opções de deslocamento para quem circula pela região.

A obra também exige restrição de estacionamento no trecho entre a Uni-Facef e a rampa de acesso à Avenida Major Nicácio, área utilizada como apoio aos serviços.

Atualizações sobre o andamento das obras e eventuais ajustes no trânsito podem ser acompanhadas pelos canais oficiais da Prefeitura de Franca e pela imprensa local.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários