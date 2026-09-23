As obras antienchentes que avançam por Franca já mudaram a rotina do trânsito em pelo menos três regiões da cidade. Para garantir mais agilidade nos deslocamentos e facilitar a chegada ao destino, a Prefeitura recomenda que motoristas utilizem, sempre que possível, rotas alternativas aos trechos em obras nos córregos dos Bagres e do Cubatão e no Jardim Palmeiras.

A lógica é simples: cada interdição corresponde a um ponto de obra ativo, e o trânsito nesses trechos exige atenção especial enquanto os serviços são executados. As rotas alternativas contribuem para uma circulação mais fluida e reforçam a segurança de motoristas, pedestres e trabalhadores que atuam nos canteiros.

As intervenções somam R$ 40 milhões, viabilizados por convênio com o Governo Federal, e avançam em três frentes simultâneas. A meta é ampliar a capacidade de escoamento das águas de chuva em pontos que historicamente registram alagamentos na cidade.

Cada frente tem cronograma próprio, e as mudanças no trânsito acompanham o ritmo diário da obra. Por isso, a atenção à sinalização e às orientações dos agentes de trânsito faz diferença na hora de escolher o melhor caminho.

Na Antônio Barbosa Filho, desvio muda de lado a cada etapa

Na Avenida Dr. Antônio Barbosa Filho, na região do Córrego dos Bagres, a interdição ocorre diariamente, das 7h às 17h, quando o trecho funciona em sistema pare e siga para a cravação de pranchas. A obra avança de um lado da via para o outro, mantendo sempre um dos sentidos liberado.

No trecho junto um hipermercado por assinatura, o desvio segue pela Rua Araxá, que passa atrás do estabelecimento e devolve o motorista à avenida logo após a área de intervenção. Em frente a uma loja de suprimentos para animais de estimação, o caminho alternativo é pela Rua Couto Magalhães, que contorna o quarteirão pelos fundos da loja até a Rua Cuba, permitindo o retorno à Antônio Barbosa Filho.

A sinalização no local é atualizada conforme o avanço dos serviços e indica o lado interditado e o desvio correspondente.

No viaduto Dona Quita, pontes de retorno seguem liberadas

Na Avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, na região do viaduto Dona Quita, a frente de obras do Córrego do Cubatão segue com estreitamento de pista no trecho em execução. As pontes de retorno sob o viaduto, no entanto, permanecem liberadas e funcionam normalmente nesta semana, conforme o cronograma da obra.

Os cruzamentos da Avenida Major Nicácio com as ruas Thomaz Gonzaga e José Bartoci já receberam a nova sinalização semafórica prevista para apoiar os retornos na região, mas, neste momento, os equipamentos ainda não entraram em operação.

As pontes de retorno nos cruzamentos da Alonso y Alonso com a Rua Voluntários da Franca e com a Rua Vicente Gramani também permanecem liberadas, ampliando as opções de deslocamento para quem circula pela região.

A obra também exige restrição de estacionamento no trecho entre a Uni-Facef e a rampa de acesso à Avenida Major Nicácio, área utilizada como apoio aos serviços.

Atualizações sobre o andamento das obras e eventuais ajustes no trânsito podem ser acompanhadas pelos canais oficiais da Prefeitura de Franca e pela imprensa local.