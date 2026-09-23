Um homem de 31 anos foi autuado por receptação após ser abordado pela GCM (Guarda Civil Municipal) com um carro que tinha queixa de apropriação indébita. O veículo foi localizado na avenida Presidente Vargas, em Franca, depois de ser detectado por uma câmera do sistema de monitoramento da Prefeitura por meio do Muralha Paulista.
Segundo a GCM, a ocorrência envolvendo o automóvel havia sido registrada em junho, em Ribeirão Preto. Na ocasião, a vítima relatou à polícia que havia deixado o carro com um conhecido, que posteriormente desapareceu com o veículo.
Após o sistema emitir o alerta, uma equipe formada pelos GCMs Lima e Margareth realizou buscas e encontrou o automóvel na avenida Presidente Vargas.
Condutor diz que pagou R$ 3,5 mil
Durante a abordagem, o motorista, de 31 anos e morador de Restinga, afirmou aos agentes que havia comprado o veículo pela internet.
Segundo o relato dele, a negociação foi feita por meio do Facebook e o carro teria sido adquirido de uma pessoa de Ribeirão Preto por R$ 3,5 mil.
O homem e o automóvel foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Conforme o boletim de ocorrência, o motorista foi autuado por receptação e liberado após prestar depoimento.
A vítima foi comunicada sobre a localização do automóvel, foi até Franca e teve o veículo devolvido.
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