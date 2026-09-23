23 de setembro de 2026
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MURALHA PAULISTA

Câmera identifica carro com queixa e motorista é detido em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GCM
GCM interceptou o carro na avenida Presidente Vargas
GCM interceptou o carro na avenida Presidente Vargas

Um homem de 31 anos foi autuado por receptação após ser abordado pela GCM (Guarda Civil Municipal) com um carro que tinha queixa de apropriação indébita. O veículo foi localizado na avenida Presidente Vargas, em Franca, depois de ser detectado por uma câmera do sistema de monitoramento da Prefeitura por meio do Muralha Paulista.

Segundo a GCM, a ocorrência envolvendo o automóvel havia sido registrada em junho, em Ribeirão Preto. Na ocasião, a vítima relatou à polícia que havia deixado o carro com um conhecido, que posteriormente desapareceu com o veículo.

Após o sistema emitir o alerta, uma equipe formada pelos GCMs Lima e Margareth realizou buscas e encontrou o automóvel na avenida Presidente Vargas.

Condutor diz que pagou R$ 3,5 mil

Durante a abordagem, o motorista, de 31 anos e morador de Restinga, afirmou aos agentes que havia comprado o veículo pela internet.

Segundo o relato dele, a negociação foi feita por meio do Facebook e o carro teria sido adquirido de uma pessoa de Ribeirão Preto por R$ 3,5 mil.

O homem e o automóvel foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Conforme o boletim de ocorrência, o motorista foi autuado por receptação e liberado após prestar depoimento.

A vítima foi comunicada sobre a localização do automóvel, foi até Franca e teve o veículo devolvido.

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