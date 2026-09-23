Um homem de 31 anos foi autuado por receptação após ser abordado pela GCM (Guarda Civil Municipal) com um carro que tinha queixa de apropriação indébita. O veículo foi localizado na avenida Presidente Vargas, em Franca, depois de ser detectado por uma câmera do sistema de monitoramento da Prefeitura por meio do Muralha Paulista.

Segundo a GCM, a ocorrência envolvendo o automóvel havia sido registrada em junho, em Ribeirão Preto. Na ocasião, a vítima relatou à polícia que havia deixado o carro com um conhecido, que posteriormente desapareceu com o veículo.

Após o sistema emitir o alerta, uma equipe formada pelos GCMs Lima e Margareth realizou buscas e encontrou o automóvel na avenida Presidente Vargas.

Condutor diz que pagou R$ 3,5 mil