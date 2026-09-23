23 de setembro de 2026
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ACIDENTE

Batida frontal entre moto e Kombi deixa jovem ferido em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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GCN
Kombi bateu de frente com moto
Kombi bateu de frente com moto

Um motociclista ficou ferido após uma batida frontal com uma Kombi no começo da noite dessa terça-feira, 23, na rua Batatais, no Centro de Franca.

Segundo o motorista da Kombi, ele seguia pela rua Batatais e sinalizou para entrar na rua Madre Rita. Durante a conversão, afirmou não ter percebido a motocicleta que seguia no sentido contrário, subindo a rua Batatais, e os veículos bateram de frente.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado sobre a calçada e sofreu um ferimento grave na perna.

Uma ambulância particular que passava pelo local parou para prestar os primeiros atendimentos à vítima até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Na sequência, o jovem foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Franca.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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