Um motociclista ficou ferido após uma batida frontal com uma Kombi no começo da noite dessa terça-feira, 23, na rua Batatais, no Centro de Franca.
Segundo o motorista da Kombi, ele seguia pela rua Batatais e sinalizou para entrar na rua Madre Rita. Durante a conversão, afirmou não ter percebido a motocicleta que seguia no sentido contrário, subindo a rua Batatais, e os veículos bateram de frente.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado sobre a calçada e sofreu um ferimento grave na perna.
Uma ambulância particular que passava pelo local parou para prestar os primeiros atendimentos à vítima até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Na sequência, o jovem foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Franca.
Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
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