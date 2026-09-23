Um motociclista ficou ferido após uma batida frontal com uma Kombi no começo da noite dessa terça-feira, 23, na rua Batatais, no Centro de Franca.

Segundo o motorista da Kombi, ele seguia pela rua Batatais e sinalizou para entrar na rua Madre Rita. Durante a conversão, afirmou não ter percebido a motocicleta que seguia no sentido contrário, subindo a rua Batatais, e os veículos bateram de frente.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado sobre a calçada e sofreu um ferimento grave na perna.