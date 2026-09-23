23 de setembro de 2026
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FURTO DE FIO

Ladrões furtam fiação e medidor de empresa em Franca

Por Ariane Jud | Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Ladrões furtaram fiação elétrica e o medidor de energia
Ladrões furtaram fiação elétrica e o medidor de energia

Uma empresa de consórcios localizada na avenida Antônio Barbosa Filho, no Jardim Francano, em Franca, foi alvo de furto durante a madrugada do último dia 20. Câmeras de segurança registraram a ação de pelo menos três pessoas.

As imagens mostram que os suspeitos agem rapidamente. Enquanto um deles permanece na esquina, aparentemente observando a movimentação da rua, outros dois se aproximam do imóvel.

Na sequência, a dupla retira a fiação elétrica e o medidor de energia da empresa.

Material é colocado em carro

Depois da retirada dos materiais, um carro estaciona próximo ao estabelecimento. Os suspeitos colocam a fiação furtada no veículo e deixam o local.

As imagens do sistema de monitoramento foram entregues à Polícia Civil, que trabalha para identificar os envolvidos.

O caso segue sob investigação.

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