Uma empresa de consórcios localizada na avenida Antônio Barbosa Filho, no Jardim Francano, em Franca, foi alvo de furto durante a madrugada do último dia 20. Câmeras de segurança registraram a ação de pelo menos três pessoas.

As imagens mostram que os suspeitos agem rapidamente. Enquanto um deles permanece na esquina, aparentemente observando a movimentação da rua, outros dois se aproximam do imóvel.

Na sequência, a dupla retira a fiação elétrica e o medidor de energia da empresa.

Material é colocado em carro