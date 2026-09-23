Uma empresa de consórcios localizada na avenida Antônio Barbosa Filho, no Jardim Francano, em Franca, foi alvo de furto durante a madrugada do último dia 20. Câmeras de segurança registraram a ação de pelo menos três pessoas.
As imagens mostram que os suspeitos agem rapidamente. Enquanto um deles permanece na esquina, aparentemente observando a movimentação da rua, outros dois se aproximam do imóvel.
Na sequência, a dupla retira a fiação elétrica e o medidor de energia da empresa.
Material é colocado em carro
Depois da retirada dos materiais, um carro estaciona próximo ao estabelecimento. Os suspeitos colocam a fiação furtada no veículo e deixam o local.
As imagens do sistema de monitoramento foram entregues à Polícia Civil, que trabalha para identificar os envolvidos.
O caso segue sob investigação.
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