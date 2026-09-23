Veja o obituário desta quarta-feira, 23, em Franca:
Nome: Benedito Barbosa Cintra
Idade: 79 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Francisca Mathias Figueira
Idade: 83 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 2
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Cristalino Rodrigues Esteves
Idade: 75 anos
Local do velório: Mun. Aeroporto, sala 1
Funerária: Santa Bárbara
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: Iron Freiria
Idade: 73 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Wilsa Rodrigues de Souza
Idade: 82 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.