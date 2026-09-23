23 de setembro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
LUTO

Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 23, em Franca:

Nome: Benedito Barbosa Cintra 
Idade: 79 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Francisca Mathias Figueira 
Idade: 83 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 2
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Cristalino Rodrigues Esteves 
Idade: 75 anos 
Local do velório: Mun. Aeroporto, sala 1 
Funerária: Santa Bárbara 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: Iron Freiria 
Idade: 73 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana  
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Wilsa Rodrigues de Souza 
Idade: 82 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários