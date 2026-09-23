Veja o obituário desta quarta-feira, 23, em Franca:

Nome: Benedito Barbosa Cintra

Idade: 79 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Francisca Mathias Figueira

Idade: 83 anos

Local do velório: Santo Agostinho, sala 2

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h