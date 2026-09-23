Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca, nessa terça-feira, 22. O caso chamou a atenção dos investigadores porque parte dos entorpecentes estava escondida sobre o suporte de uma banheira infantil, no quarto onde o suspeito dormia ao lado da filha.

A ação ocorreu no Jardim Ângela Rosa após uma investigação apontar que o homem utilizava dois imóveis para armazenar e comercializar drogas.

Segundo a Polícia Civil, a apuração começou após uma denúncia anônima. Durante as diligências, os investigadores identificaram movimentações compatíveis com o tráfico de entorpecentes e constataram que o suspeito já possuía antecedentes pelo mesmo crime.