23 de setembro de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Dise encontra 2 kg de maconha em banheira de criança em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Maconha, haxixe, celulares, tesoura e papel filme apreendidos pela Dise
Maconha, haxixe, celulares, tesoura e papel filme apreendidos pela Dise

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca, nessa terça-feira, 22. O caso chamou a atenção dos investigadores porque parte dos entorpecentes estava escondida sobre o suporte de uma banheira infantil, no quarto onde o suspeito dormia ao lado da filha.

A ação ocorreu no Jardim Ângela Rosa após uma investigação apontar que o homem utilizava dois imóveis para armazenar e comercializar drogas.

Segundo a Polícia Civil, a apuração começou após uma denúncia anônima. Durante as diligências, os investigadores identificaram movimentações compatíveis com o tráfico de entorpecentes e constataram que o suspeito já possuía antecedentes pelo mesmo crime.

Com base nas informações levantadas, o delegado responsável solicitou um mandado de busca e apreensão, autorizado pela Vara Regional das Garantias de Ribeirão Preto.

Quase 2 quilos de maconha

Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais realizaram buscas nos dois imóveis investigados.

Na residência dos fundos, localizaram drogas no quarto utilizado pelo suspeito. Sobre o suporte de uma banheira infantil foram encontrados dois tijolos e 15 porções de maconha, totalizando 1.992 gramas.

No mesmo local também havia uma porção de dry/haxixe, com quatro gramas.

Além dos entorpecentes, os investigadores apreenderam uma balança de precisão, filme plástico, tesoura, embalagens tipo zip lock e um telefone celular.

Em uma gaveta da cômoda, a equipe encontrou ainda uma porção de cocaína, com cinco gramas.

Prisão em flagrante

Após a apreensão, os materiais foram submetidos à perícia preliminar, que confirmou a presença de substâncias entorpecentes.

Diante das evidências, a prisão em flagrante foi ratificada pelo crime de tráfico de drogas.

A Polícia Civil também solicitou a conversão da prisão em preventiva e pediu autorização judicial para a destruição do material apreendido.

O caso segue sob investigação.

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