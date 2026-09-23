Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca, nessa terça-feira, 22. O caso chamou a atenção dos investigadores porque parte dos entorpecentes estava escondida sobre o suporte de uma banheira infantil, no quarto onde o suspeito dormia ao lado da filha.
A ação ocorreu no Jardim Ângela Rosa após uma investigação apontar que o homem utilizava dois imóveis para armazenar e comercializar drogas.
Segundo a Polícia Civil, a apuração começou após uma denúncia anônima. Durante as diligências, os investigadores identificaram movimentações compatíveis com o tráfico de entorpecentes e constataram que o suspeito já possuía antecedentes pelo mesmo crime.
Com base nas informações levantadas, o delegado responsável solicitou um mandado de busca e apreensão, autorizado pela Vara Regional das Garantias de Ribeirão Preto.
Quase 2 quilos de maconha
Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais realizaram buscas nos dois imóveis investigados.
Na residência dos fundos, localizaram drogas no quarto utilizado pelo suspeito. Sobre o suporte de uma banheira infantil foram encontrados dois tijolos e 15 porções de maconha, totalizando 1.992 gramas.
No mesmo local também havia uma porção de dry/haxixe, com quatro gramas.
Além dos entorpecentes, os investigadores apreenderam uma balança de precisão, filme plástico, tesoura, embalagens tipo zip lock e um telefone celular.
Em uma gaveta da cômoda, a equipe encontrou ainda uma porção de cocaína, com cinco gramas.
Prisão em flagrante
Após a apreensão, os materiais foram submetidos à perícia preliminar, que confirmou a presença de substâncias entorpecentes.
Diante das evidências, a prisão em flagrante foi ratificada pelo crime de tráfico de drogas.
A Polícia Civil também solicitou a conversão da prisão em preventiva e pediu autorização judicial para a destruição do material apreendido.
O caso segue sob investigação.
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