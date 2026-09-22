O Franca Basquete largou na frente na semifinal do Campeonato Paulista 2026. Na noite desta terça-feira, 22, no ginásio “Pedrocão”, a equipe comandada por Helinho Garcia venceu o Paulistano por 80 a 59 e abriu 1 a 0 no playoff melhor de cinco partidas.

O Franca teve três cestinhas na partida, todos com 12 pontos: Parodi, Vini Santos e Rafael Mineiro. Pelo Paulistano, João Vitor foi o principal pontuador, com 10 pontos.

Franca domina desde o primeiro quarto

A equipe francana começou o jogo impondo forte marcação e abriu larga vantagem logo no primeiro período, vencido por 26 a 6.