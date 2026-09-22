22 de setembro de 2026
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CAMPEONATO PAULISTA

Franca atropela Paulistano no Pedrocão e abre 1 a 0 na semifinal

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Franca Basquete
Mineiro subindo para a cesta contra o Paulistano no ginásio Pedrocão pelo jogo 1 do Campeonato Paulista
Mineiro subindo para a cesta contra o Paulistano no ginásio Pedrocão pelo jogo 1 do Campeonato Paulista

O Franca Basquete largou na frente na semifinal do Campeonato Paulista 2026. Na noite desta terça-feira, 22, no ginásio “Pedrocão”, a equipe comandada por Helinho Garcia venceu o Paulistano por 80 a 59 e abriu 1 a 0 no playoff melhor de cinco partidas.

O Franca teve três cestinhas na partida, todos com 12 pontos: Parodi, Vini Santos e Rafael Mineiro. Pelo Paulistano, João Vitor foi o principal pontuador, com 10 pontos.

Franca domina desde o primeiro quarto

A equipe francana começou o jogo impondo forte marcação e abriu larga vantagem logo no primeiro período, vencido por 26 a 6.

No segundo quarto, com Parodi ditando o ritmo, o Franca ampliou a diferença ao vencer por 21 a 16. O time foi para o intervalo com 25 pontos de vantagem.

Na volta do intervalo, o Franca chegou a abrir 33 pontos de frente. O terceiro período terminou empatado em 16 a 16.

O Paulistano ainda venceu o último quarto por 21 a 20, mas não conseguiu reagir. O Franca administrou a vantagem até o fim e confirmou a vitória por 80 a 59.

Série continua em Mogi

Com o resultado, o Franca precisa de mais duas vitórias para garantir uma vaga na final do Campeonato Paulista.

A série agora segue para Mogi das Cruzes, onde o Paulistano manda seus jogos nesta fase.

O segundo confronto acontece no domingo, 27, às 14h. O terceiro jogo será na terça-feira, 29, às 20h.

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