22 de setembro de 2026
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Bombeiros salvam cachorro durante incêndio em casa em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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GCN
Caminhão do Corpo de Bombeiros e viatura do Resgate no local do incêndio no Jardim Francano
Caminhão do Corpo de Bombeiros e viatura do Resgate no local do incêndio no Jardim Francano

O Corpo de Bombeiros salvou um cachorro da raça Yorkshire durante um incêndio em uma casa na noite desta terça-feira, 22, na avenida Paulinho Pucci, no Jardim Francano, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, as equipes foram acionadas para combater as chamas. Alguns animais de médio e grande porte que estavam na residência conseguiram deixar o imóvel durante o incêndio.

O cachorro, de pequeno porte, permaneceu dentro da casa e foi retirado pelos bombeiros em segurança.

Não tinha nenhuma pessoa dentro da casa quando o incêndio começou. 

Combate ao incêndio

As equipes do Corpo de Bombeiros permanecem no local para controlar as chamas e realizar o rescaldo. A Polícia Militar também acompanha a ocorrência.

Um trecho da avenida precisou ser interditado para permitir o trabalho das equipes.

As causas do incêndio ainda serão apuradas.

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