O Corpo de Bombeiros salvou um cachorro da raça Yorkshire durante um incêndio em uma casa na noite desta terça-feira, 22, na avenida Paulinho Pucci, no Jardim Francano, em Franca.
Segundo informações apuradas no local, as equipes foram acionadas para combater as chamas. Alguns animais de médio e grande porte que estavam na residência conseguiram deixar o imóvel durante o incêndio.
O cachorro, de pequeno porte, permaneceu dentro da casa e foi retirado pelos bombeiros em segurança.
Não tinha nenhuma pessoa dentro da casa quando o incêndio começou.
Combate ao incêndio
As equipes do Corpo de Bombeiros permanecem no local para controlar as chamas e realizar o rescaldo. A Polícia Militar também acompanha a ocorrência.
Um trecho da avenida precisou ser interditado para permitir o trabalho das equipes.
As causas do incêndio ainda serão apuradas.
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