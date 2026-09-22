Um Volkswagen Polo e um Chevrolet Onix bateram na manhã desta segunda-feira, 21, no cruzamento das ruas Francisco Marques e Padre Conrado, na Vila Santos Dumont, em Franca.
O acidente foi registrado por uma câmera de segurança e, apesar do impacto, ninguém ficou gravemente ferido.
O acidente
As imagens mostram o VW Polo chegando ao cruzamento e atingindo o Chevrolet Onix. Com a força da colisão, o Onix rodou e terminou na contramão.
Não é possível identificar pelas imagens qual dos dois veículos teria avançado o sinal vermelho.
O cruzamento conta com sinalização semafórica, mas voltou a registrar um acidente. O local é conhecido pela frequência de ocorrências desse tipo.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.