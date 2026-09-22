22 de setembro de 2026
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Cruze roda na pista após batida contra Polo na Santos Dumont

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Cruze após rodar na pista em batida em cruzamento da Vila Santos Dumont
Cruze após rodar na pista em batida em cruzamento da Vila Santos Dumont

Um Volkswagen Polo e um Chevrolet Onix bateram na manhã desta segunda-feira, 21, no cruzamento das ruas Francisco Marques e Padre Conrado, na Vila Santos Dumont, em Franca

O acidente foi registrado por uma câmera de segurança e, apesar do impacto, ninguém ficou gravemente ferido.

O acidente 

As imagens mostram o VW Polo chegando ao cruzamento e atingindo o Chevrolet Onix. Com a força da colisão, o Onix rodou e terminou na contramão.

Não é possível identificar pelas imagens qual dos dois veículos teria avançado o sinal vermelho.

O cruzamento conta com sinalização semafórica, mas voltou a registrar um acidente. O local é conhecido pela frequência de ocorrências desse tipo.

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