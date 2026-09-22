22 de setembro de 2026
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FATALIDADE NA REGIÃO

Motorista de 59 anos morre após carreta bater em barranco

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Gazeta Orlândia
Carreta após acidente na vicinal Paulo de Castro Prado
Carreta após acidente na vicinal Paulo de Castro Prado

Um homem de 59 anos morreu após a carreta que dirigia sair da pista e bater contra um barranco na manhã desta terça-feira, 22, na vicinal Paulo de Castro Prado, entre Sales Oliveira e Pontal, na região de Franca.

Acidente

O motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e invadiu uma área de mata. Na sequência, a carreta, que transportava cana-de-açúcar, bateu contra um barranco.

Equipes das polícias militares de Orlândia e Sales Oliveira e do Corpo de Bombeiros de Orlândia foram acionadas para atender à ocorrência e realizar o resgate.

A vítima foi identificada como José Arnaldo de Oliveira, morador de Pontal. Familiares acompanharam o trabalho das equipes no local.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades.

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