Três homens foram flagrados furtando a estrutura metálica de um ponto de ônibus no domingo, 20, na avenida Antônio Mugnatto Marincek, na Zona Leste de Ribeirão Preto, cidade a cerca de 90 quilômetros de Franca. As imagens mostram os suspeitos colocando as peças na carroceria de uma picape e deixando o local.
Estrutura foi retirada após acidente
Segundo o g1 Ribeirão, horas antes do furto, um veículo havia batido contra o ponto de ônibus, fazendo com que a estrutura cedesse. Depois do acidente, os homens foram flagrados retirando as peças que ficaram no local.
As imagens foram divulgadas pela EPTV Ribeirão Preto.
Uma denúncia anônima levou a GCM (Guarda Civil Metropolitana) até um ferro-velho nas proximidades do Aeroporto Estadual “Doutor Leite Lopes”. A estrutura retirada do ponto de ônibus foi encontrada no estabelecimento.
Um homem apontado como possível proprietário do ferro-velho foi levado à delegacia, prestou depoimento e foi liberado. Segundo a GCM, ele afirmou que havia comprado o material, mas não informou quanto teria pago.
Caso é investigado
O caso foi registrado como furto pela CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ribeirão Preto. O homem ficou na condição de investigado e poderá responder por receptação.
O ferro-velho onde a estrutura foi encontrada também foi fechado durante uma operação de fiscalização.
A Polícia Civil investiga o caso para identificar os responsáveis pelo furto e apurar as circunstâncias da compra da estrutura.
Novo abrigo será instalado
Segundo a GCM, o local onde funcionava o ponto de ônibus já foi vistoriado. A RP Mobi, empresa que administra o trânsito na cidade, solicitou a instalação de um novo abrigo e de um totem indicativo de parada de ônibus.
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