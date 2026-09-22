Três homens foram flagrados furtando a estrutura metálica de um ponto de ônibus no domingo, 20, na avenida Antônio Mugnatto Marincek, na Zona Leste de Ribeirão Preto, cidade a cerca de 90 quilômetros de Franca. As imagens mostram os suspeitos colocando as peças na carroceria de uma picape e deixando o local.

Estrutura foi retirada após acidente

Segundo o g1 Ribeirão, horas antes do furto, um veículo havia batido contra o ponto de ônibus, fazendo com que a estrutura cedesse. Depois do acidente, os homens foram flagrados retirando as peças que ficaram no local.

As imagens foram divulgadas pela EPTV Ribeirão Preto.