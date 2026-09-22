22 de setembro de 2026
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INUSITADO

Trio furta estrutura de ponto de ônibus em Ribeirão; ASSISTA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/EPTV Ribeirão
Estrutura de ponto de ônibus sendo colocada em carroceria de picape em Ribeirão Preto
Estrutura de ponto de ônibus sendo colocada em carroceria de picape em Ribeirão Preto

Três homens foram flagrados furtando a estrutura metálica de um ponto de ônibus no domingo, 20, na avenida Antônio Mugnatto Marincek, na Zona Leste de Ribeirão Preto, cidade a cerca de 90 quilômetros de Franca. As imagens mostram os suspeitos colocando as peças na carroceria de uma picape e deixando o local.

Estrutura foi retirada após acidente

Segundo o g1 Ribeirão, horas antes do furto, um veículo havia batido contra o ponto de ônibus, fazendo com que a estrutura cedesse. Depois do acidente, os homens foram flagrados retirando as peças que ficaram no local.

As imagens foram divulgadas pela EPTV Ribeirão Preto.

Uma denúncia anônima levou a GCM (Guarda Civil Metropolitana) até um ferro-velho nas proximidades do Aeroporto Estadual “Doutor Leite Lopes”. A estrutura retirada do ponto de ônibus foi encontrada no estabelecimento.

Um homem apontado como possível proprietário do ferro-velho foi levado à delegacia, prestou depoimento e foi liberado. Segundo a GCM, ele afirmou que havia comprado o material, mas não informou quanto teria pago.

Caso é investigado

O caso foi registrado como furto pela CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ribeirão Preto. O homem ficou na condição de investigado e poderá responder por receptação.

O ferro-velho onde a estrutura foi encontrada também foi fechado durante uma operação de fiscalização.

A Polícia Civil investiga o caso para identificar os responsáveis pelo furto e apurar as circunstâncias da compra da estrutura.

Novo abrigo será instalado

Segundo a GCM, o local onde funcionava o ponto de ônibus já foi vistoriado. A RP Mobi, empresa que administra o trânsito na cidade, solicitou a instalação de um novo abrigo e de um totem indicativo de parada de ônibus.

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