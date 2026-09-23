Franca é oficialmente a Capital Nacional do Basquete. A lei que confere o título à cidade foi sancionada nesta terça-feira, 22, pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), presidente em exercício, e publicada nesta quarta-feira, 23, no Diário Oficial da União.
O anúncio da sanção foi feito pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB), que gravou um vídeo após receber uma ligação de Alckmin.
“Falei agora com o vice-presidente da República, Dr. Geraldo Alckmin. Ele acaba de sancionar a lei da Renata Abreu que coloca nossa cidade, agora por lei, como Capital Nacional do Basquete”, afirmou Alexandre.
O PL 127/2019 foi apresentado pela deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP) em fevereiro de 2019. A própria justificativa da proposta registra que o texto retomou o PL 7.692/2017, apresentado anteriormente pelo então deputado federal Adérmis Marini, de Franca, e arquivado ao fim daquela legislatura.
“Agradeço imensamente ao vice-presidente, meu amigo que me ligou para avisar, e agradeço à Renata Abreu por ter feito essa lei”, acrescentou o prefeito.
Projeto passou pela Câmara e pelo Senado
Na Câmara dos Deputados, o projeto passou pela Comissão de Cultura e pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania). A redação final foi aprovada em março deste ano e encaminhada ao Senado.
No Senado, a Comissão de Educação aprovou a proposta em decisão terminativa no dia 1º de setembro. O parecer favorável foi apresentado pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP).
Como não houve recurso para votação pelo plenário, a proposta seguiu para sanção.
Ao analisar o projeto, Marcos Pontes destacou a relação histórica de Franca com o basquete desde a década de 1940 e a contribuição de atletas, técnicos e árbitros da cidade para a modalidade no Brasil e no exterior.
Reconhecimento nacional
Com a sanção, a relação histórica entre Franca e o basquete passa a ser reconhecida oficialmente por uma lei federal.
A cidade construiu ao longo das décadas uma forte identificação com a modalidade, revelou gerações de jogadores e treinadores e acumulou conquistas no cenário estadual, nacional e internacional.
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