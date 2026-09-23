Franca é oficialmente a Capital Nacional do Basquete. A lei que confere o título à cidade foi sancionada nesta terça-feira, 22, pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), presidente em exercício, e publicada nesta quarta-feira, 23, no Diário Oficial da União.

O anúncio da sanção foi feito pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB), que gravou um vídeo após receber uma ligação de Alckmin.

“Falei agora com o vice-presidente da República, Dr. Geraldo Alckmin. Ele acaba de sancionar a lei da Renata Abreu que coloca nossa cidade, agora por lei, como Capital Nacional do Basquete”, afirmou Alexandre.