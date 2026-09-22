22 de setembro de 2026
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EM FRANCA

Moradores temem queda de poste quebrado no Elimar: 'muito medo'

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Poste quebrado em cruzamento do Recanto Elimar, em Franca
Poste quebrado em cruzamento do Recanto Elimar, em Franca

Um poste danificado após ser atingido por um caminhão preocupa moradores do Recanto Elimar, na região Sul de Franca. Segundo a moradora Ednalva Pereira Rodrigues, a estrutura está quebrada e inclinada no cruzamento das ruas José Antônio dos Santos e José Paulino Filho desde as 10h30 de segunda-feira, 21.

De acordo com Ednalva, até a tarde desta terça-feira, 22, nenhuma equipe havia comparecido ao local para realizar o reparo. Ela afirma que o poste estaria sendo sustentado apenas pelos fios.

“Meio torto, está dando muito medo. Não apareceu ninguém. Ele está em direção à minha casa. Estou com medo”, relatou.

A situação também preocupa a moradora por causa da circulação de veículos pelo trecho. Segundo ela, carros estariam derrapando próximo ao portão de sua residência, enquanto motociclistas estariam utilizando a calçada para passar pelo local.

Medo de queda

Ednalva teme que a estrutura caia sobre a residência. Segundo o relato, caso o poste tombe, a parede do quarto da casa poderia ser atingida.

Ela também afirma que os fios permanecem baixos e demonstra preocupação com a passagem de veículos de maior porte pela via.

“Se passar um caminhão grande, vai puxar os fios que estão baixos”, afirmou.

A moradora disse ainda que tentou entrar em contato com a CPFL, mas não conseguiu atendimento para solucionar o problema.

Procurada pelo Portal GCN, a CPFL informou que uma equipe da concessionária atua no local. Segundo a empresa, não houve interrupção no fornecimento de energia no trecho.

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