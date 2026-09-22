Um poste danificado após ser atingido por um caminhão preocupa moradores do Recanto Elimar, na região Sul de Franca. Segundo a moradora Ednalva Pereira Rodrigues, a estrutura está quebrada e inclinada no cruzamento das ruas José Antônio dos Santos e José Paulino Filho desde as 10h30 de segunda-feira, 21.

De acordo com Ednalva, até a tarde desta terça-feira, 22, nenhuma equipe havia comparecido ao local para realizar o reparo. Ela afirma que o poste estaria sendo sustentado apenas pelos fios.

“Meio torto, está dando muito medo. Não apareceu ninguém. Ele está em direção à minha casa. Estou com medo”, relatou.