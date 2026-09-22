Um poste danificado após ser atingido por um caminhão preocupa moradores do Recanto Elimar, na região Sul de Franca. Segundo a moradora Ednalva Pereira Rodrigues, a estrutura está quebrada e inclinada no cruzamento das ruas José Antônio dos Santos e José Paulino Filho desde as 10h30 de segunda-feira, 21.
De acordo com Ednalva, até a tarde desta terça-feira, 22, nenhuma equipe havia comparecido ao local para realizar o reparo. Ela afirma que o poste estaria sendo sustentado apenas pelos fios.
“Meio torto, está dando muito medo. Não apareceu ninguém. Ele está em direção à minha casa. Estou com medo”, relatou.
A situação também preocupa a moradora por causa da circulação de veículos pelo trecho. Segundo ela, carros estariam derrapando próximo ao portão de sua residência, enquanto motociclistas estariam utilizando a calçada para passar pelo local.
Medo de queda
Ednalva teme que a estrutura caia sobre a residência. Segundo o relato, caso o poste tombe, a parede do quarto da casa poderia ser atingida.
Ela também afirma que os fios permanecem baixos e demonstra preocupação com a passagem de veículos de maior porte pela via.
“Se passar um caminhão grande, vai puxar os fios que estão baixos”, afirmou.
A moradora disse ainda que tentou entrar em contato com a CPFL, mas não conseguiu atendimento para solucionar o problema.
Procurada pelo Portal GCN, a CPFL informou que uma equipe da concessionária atua no local. Segundo a empresa, não houve interrupção no fornecimento de energia no trecho.
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