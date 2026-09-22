A Câmara Municipal de Franca aprovou por unanimidade, nesta terça-feira, 22, a criação de um programa para regularizar dívidas de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) inscritas em dívida ativa. O Refis ISSQN 2026 permite que os contribuintes quitem os débitos com 100% de desconto nos juros de mora, cobrados pelo atraso no pagamento, e na multa moratória, aplicada quando o imposto não é pago até a data de vencimento.

O projeto de lei complementar foi encaminhado pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB). O período de adesão começará cinco dias após a publicação da lei e seguirá até 10 de dezembro de 2026.

O programa abrange os débitos de ISSQN inscritos em dívida ativa até a data em que o contribuinte aderir. Será necessário incluir todos os débitos de ISSQN existentes com a Prefeitura, mesmo que estejam registrados em cadastros diferentes.

Quais dívidas podem entrar