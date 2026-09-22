22 de setembro de 2026
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Cadeirante é atropelado por Fiat Uno em Cássia-MG; VEJA

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Cadeirante sendo atingido por Fiat Uno atrás em Cássia
Cadeirante sendo atingido por Fiat Uno atrás em Cássia

Um cadeirante foi atropelado na noite de domingo, 20, nas proximidades da residência onde mora, no bairro Santa Rita, em Cássia (MG). Ele foi atingido por um Fiat Uno prata e precisou ser levado ao Hospital Municipal.

A vítima havia acabado de sair de casa e se deslocava pela rua em sua cadeira de rodas quando foi atingida pelo veículo.

Após a colisão, o próprio carro envolvido no acidente teria prestado socorro. O cadeirante foi encaminhado ao Hospital Municipal de Cássia, onde recebeu atendimento médico.

Até o fechamento deste texto, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.

As causas e as circunstâncias do atropelamento deverão ser apuradas pelas autoridades.

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