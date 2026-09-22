Um cadeirante foi atropelado na noite de domingo, 20, nas proximidades da residência onde mora, no bairro Santa Rita, em Cássia (MG). Ele foi atingido por um Fiat Uno prata e precisou ser levado ao Hospital Municipal.
A vítima havia acabado de sair de casa e se deslocava pela rua em sua cadeira de rodas quando foi atingida pelo veículo.
Após a colisão, o próprio carro envolvido no acidente teria prestado socorro. O cadeirante foi encaminhado ao Hospital Municipal de Cássia, onde recebeu atendimento médico.
Até o fechamento deste texto, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.
As causas e as circunstâncias do atropelamento deverão ser apuradas pelas autoridades.
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