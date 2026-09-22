Motociclistas que passarem pela rodovia Cândido Portinari, em Franca, poderão participar de uma ação educativa nesta quarta-feira, 23. A atividade será realizada pela Arteris, na pista Sul, no km 401, das 15h às 16h30, como parte da programação da Semana Nacional do Trânsito.
A iniciativa integra o programa Viva Motociclista, voltado à educação para o trânsito, e terá participação da Polícia Militar Rodoviária. Durante a ação, serão entregues folhetos educativos e antenas corta-pipa aos motociclistas.
Orientações aos motociclistas
As orientações abordarão medidas de prevenção de acidentes, com destaque para os riscos relacionados ao excesso de velocidade, o respeito às leis de trânsito e a adoção de comportamentos mais seguros nas rodovias.
A programação da Arteris também contempla atividades para condutores de veículos leves e pesados em cinco cidades localizadas no trecho sob concessão da empresa.
As ações integram a Semana Nacional do Trânsito, realizada entre os dias 18 e 25 de setembro, e seguem o tema da campanha nacional deste ano, reforçando a importância do respeito aos limites de velocidade.
A programação também dá continuidade à campanha “Quem não é visto, faz falta”, lançada pela Arteris durante o Maio Amarelo. A iniciativa busca sensibilizar sobre o impacto provocado pelas vítimas de acidentes e a responsabilidade coletiva na construção de um trânsito mais seguro.
Simulados e preparação para emergências
As atividades fazem parte dos Programas Viva, iniciativa permanente da Arteris voltada à educação para o trânsito. A programação inclui ainda visitas a empresas próximas às rodovias e a escolas públicas acompanhadas pelo Projeto Escola.
A agenda também prevê simulados de atendimento a acidentes envolvendo produtos perigosos. A proposta é aprimorar a preparação das equipes de resgate e operações para respostas rápidas em situações de emergência.
Os exercícios permitem aperfeiçoar protocolos de gerenciamento de crises em ocorrências com potencial risco químico e ambiental, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, as polícias rodoviárias e outros órgãos públicos.
“Durante a Semana Nacional do Trânsito, ampliamos o alcance e a representatividade das ações de educação e conscientização que desenvolvemos ao longo de todo o ano. Nosso objetivo é fortalecer a prevenção de acidentes e contribuir para salvar vidas nas rodovias”, afirma a gerente de Operações, Ana Caetano.
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