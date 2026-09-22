Motociclistas que passarem pela rodovia Cândido Portinari, em Franca, poderão participar de uma ação educativa nesta quarta-feira, 23. A atividade será realizada pela Arteris, na pista Sul, no km 401, das 15h às 16h30, como parte da programação da Semana Nacional do Trânsito.

A iniciativa integra o programa Viva Motociclista, voltado à educação para o trânsito, e terá participação da Polícia Militar Rodoviária. Durante a ação, serão entregues folhetos educativos e antenas corta-pipa aos motociclistas.

Orientações aos motociclistas

As orientações abordarão medidas de prevenção de acidentes, com destaque para os riscos relacionados ao excesso de velocidade, o respeito às leis de trânsito e a adoção de comportamentos mais seguros nas rodovias.