O cantor Rick, que formou dupla com Renner, deixa uma história marcada por diversas apresentações em Franca. Ao longo da carreira, o sertanejo passou por palcos da cidade como o Castelinho e a Morada du Capiau, onde se apresentou três vezes, uma delas em carreira solo.

Rick morreu após o helicóptero em que viajava sofrer um acidente na segunda-feira, 21, na Serra de Santa Catarina. Os corpos do cantor e de outras quatro pessoas foram encontrados no início da tarde desta terça-feira, 22. Os destroços da aeronave foram localizados na região de Santa Bárbara.