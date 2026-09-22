O cantor Rick, que formou dupla com Renner, deixa uma história marcada por diversas apresentações em Franca. Ao longo da carreira, o sertanejo passou por palcos da cidade como o Castelinho e a Morada du Capiau, onde se apresentou três vezes, uma delas em carreira solo.
Rick morreu após o helicóptero em que viajava sofrer um acidente na segunda-feira, 21, na Serra de Santa Catarina. Os corpos do cantor e de outras quatro pessoas foram encontrados no início da tarde desta terça-feira, 22. Os destroços da aeronave foram localizados na região de Santa Bárbara.
A última apresentação de Rick em Franca aconteceu em dezembro de 2025, ao lado de Renner, na tradicional “Segunda Feliz”, da Morada du Capiau.
Com a casa cheia, Rick & Renner apresentaram sucessos que marcaram a trajetória da dupla, entre eles “Ela é Demais”, “Cara de Pau”, “Muleca”, “Seguir em Frente”, “Nos Bares da Cidade”, “Preciso te Encontrar”, “Fim de Semana” e “Filha”.
'Sempre chegava mais cedo'
Lucas Renato de Souza, o “Lucão”, diretor da Morada du Capiau, relembrou a última passagem do cantor pela casa.
“O show foi muito especial. O Rick sempre foi um artista muito querido por nós e, naquela noite, mais uma vez, mostrou todo o profissionalismo e a qualidade que sempre teve. Interagiu muito com o público, atendeu os fãs e, como sempre, foi muito solícito com todos”, disse.
Segundo Lucão, a proximidade de Rick não se restringia ao momento em que subia ao palco. O cantor costumava chegar com antecedência e conviver com a equipe antes das apresentações.
“Sempre chegava mais cedo, almoçava com a gente, conversava, atendia todo mundo muito bem. Era uma pessoa extremamente acessível e que fazia questão de estar próximo das pessoas.”
O empresário afirma que mantinha um bom relacionamento com a dupla, especialmente com Rick, que também construiu uma carreira como compositor.
“É uma perda muito dolorosa e difícil de assimilar. O Rick era um profissional ímpar, com uma qualidade vocal inigualável e um artista que ainda tinha muito a contribuir com a música sertaneja.”
Vídeo de Rick ganha novo significado
Lucão lembra que a Morada du Capiau recebeu Rick em diferentes momentos de sua trajetória. Entre as recordações está um vídeo (veja abaixo) no qual o próprio cantor fala sobre a casa e a importância de Franca contar com um espaço dedicado à música sertaneja.
“Em todas elas, deixou uma lembrança muito especial. Tem algo que hoje ganha um significado ainda maior para nós: um vídeo do próprio Rick falando sobre a Morada du Capiau e sobre a importância de Franca ter uma casa de shows com uma proposta voltada para o sertanejo de raiz, para a música de verdade e para a valorização da nossa cultura.”
“Ele reconhecia a importância desse trabalho e entendia exatamente a nossa essência. Fica a nossa gratidão por tudo que ele representou para a música sertaneja e, principalmente, pela pessoa que ele sempre foi conosco”, completou.
Rionegro & Solimões homenageiam amigo
A morte de Rick também provocou homenagens de artistas ligados a Franca. Rionegro, da dupla Rionegro & Solimões, publicou nesta terça-feira um vídeo (veja abaixo) de um momento de descontração em que aparece cantando ao lado do amigo.
“Meu amigo, você vai fazer muita falta, que Deus te receba na sua infinita bondade, aqui vamos seguir cantando suas músicas, a saudade vai ser eterna”, escreveu.
Gian & Giovani lembram momentos na estrada
Gian & Giovani também prestaram homenagem nas redes sociais. Além de Rick, a dupla mencionou Bruno Avelar, empresário que também estava no helicóptero.
“Hoje escolhemos lembrar da vida. Da alegria, das conversas, das risadas, dos encontros pela estrada e de tantos momentos bons que tivemos o privilégio de dividir com nossos queridos amigos Rick e Bruno Avelar.”
Na publicação, Gian & Giovani afirmaram que os dois fizeram parte da trajetória da dupla e deixaram lembranças que permanecerão.
“Algumas pessoas deixam muito mais do que saudade. Deixam histórias, sorrisos, ensinamentos e um pouco delas em todos que tiveram o privilégio de conhecê-las”, diz a homenagem.
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