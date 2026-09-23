23 de setembro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Primavera começa com chuva e máxima deve chegar a 33°C em Franca

Por Lara Santiago | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Giovanna Attili/GCN
Céu visto do bairro São José, na região central de Franca, nesta quarta-feira
Céu visto do bairro São José, na região central de Franca, nesta quarta-feira

A primavera começou oficialmente nesta terça-feira, 22, às 21h05, e Franca já deve sentir a mudança no padrão do tempo. A previsão indica pancadas de chuva, aumento gradual das temperaturas e máxima de 33°C até domingo, 27, segundo a Climatempo.

A estação segue até 21 de dezembro. Nesta quarta-feira, 23, o céu ficará nublado. À noite, há previsão de pancadas de chuva.

Na quinta-feira, 24, as temperaturas devem variar entre 17°C e 28°C. A previsão indica sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu permanece com muita nebulosidade, mas não deve chover.

Calor aumenta no fim de semana

A partir desta sexta-feira, 25, as temperaturas sobem em Franca. A previsão aponta mínima de 18°C e máxima de 30°C, com sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu permanece bastante nublado.

No sábado, 26, a máxima pode chegar a 32°C, com mínima de 20°C. O dia terá sol e muitas nuvens à tarde, enquanto a nebulosidade aumenta durante a noite.

O calor aumenta ainda mais no domingo, 27, quando a temperatura pode chegar a 33°C, com mínima de 20°C. A previsão indica sol e nevoeiro ao amanhecer, seguido de aumento da nebulosidade à tarde.

As pancadas de chuva devem retornar somente em 1º de outubro, quando são esperados 8,8 milímetros de precipitação em Franca.

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