A primavera começou oficialmente nesta terça-feira, 22, às 21h05, e Franca já deve sentir a mudança no padrão do tempo. A previsão indica pancadas de chuva, aumento gradual das temperaturas e máxima de 33°C até domingo, 27, segundo a Climatempo.

A estação segue até 21 de dezembro. Nesta quarta-feira, 23, o céu ficará nublado. À noite, há previsão de pancadas de chuva.

Na quinta-feira, 24, as temperaturas devem variar entre 17°C e 28°C. A previsão indica sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu permanece com muita nebulosidade, mas não deve chover.

Calor aumenta no fim de semana