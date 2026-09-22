A Prefeitura de Franca divulgou no último sábado, 19, os resultados dos recursos contra a classificação prévia, a classificação final e a homologação dos Concursos Públicos 04 e 09/2026. As publicações estão disponíveis no Diário Oficial do Município.
O Concurso 04/26 é destinado ao cargo de museólogo e também teve publicada a primeira convocação. A candidata aprovada deverá se apresentar até esta quarta-feira, 23, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura.
Já o Concurso 09/26 é destinado à função de técnico de enfermagem substituto.
Novas etapas
A Prefeitura também prevê novas publicações nesta semana relacionadas aos demais concursos em andamento.
O Concurso Público 05/26, que reúne vagas para diferentes áreas da administração municipal, terá a divulgação do edital com os resultados dos recursos das entrevistas de heteroidentificação e da classificação preliminar.
O processo contempla cargos como agente de saúde pública – PSF, analista de sistemas, assistente social, biomédico, cirurgião-dentista, coveiro, enfermeiro, escriturário, farmacêutico, fonoaudiólogo, inspetor de aluno, nutricionista, psicólogo, supervisor de campo PPI/VS, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem – saúde ocupacional, técnico em informática, técnico em raio-X e telefonista.
Também nesta semana devem ser publicados os resultados dos recursos das entrevistas de heteroidentificação dos Concursos 06, 07 e 08/26.
No último fim de semana, os candidatos dos Concursos 06 e 07 participaram das provas de aptidão física e prática.
O Concurso 06 é destinado ao cargo de guarda civil de 1ª classe. Já o Concurso 07 reúne funções de operador de máquinas, carpinteiro, encanador, mecânico, pedreiro e pintor.
O Concurso 08/26 contempla os cargos de pedagogo, professores PEB II de educação física, educação artística e inglês, supervisor de ensino e professor PEB I de educação básica. Os candidatos já participaram da etapa de entrega de títulos.
Onde consultar
Os editais com os resultados dos recursos, classificações e homologações podem ser consultados no Diário Oficial de Franca, na edição publicada em 19 de setembro.
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