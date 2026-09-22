A Prefeitura de Franca divulgou no último sábado, 19, os resultados dos recursos contra a classificação prévia, a classificação final e a homologação dos Concursos Públicos 04 e 09/2026. As publicações estão disponíveis no Diário Oficial do Município.

O Concurso 04/26 é destinado ao cargo de museólogo e também teve publicada a primeira convocação. A candidata aprovada deverá se apresentar até esta quarta-feira, 23, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura.

Já o Concurso 09/26 é destinado à função de técnico de enfermagem substituto.

Novas etapas