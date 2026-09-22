Franca Basquete e Paulistano disputam o primeiro jogo do playoff melhor de cinco das semifinais do Campeonato Paulista 2026, nesta terça-feira, 22, às 20h, no Ginásio Pedrocão, em Franca. Na fase anterior, o time comandado por Helinho Garcia passou pelo Osasco, enquanto o Paulistano eliminou o Bauru.

Helinho Garcia não poderá contar com o ala/pivô Lucas Siewert, que fraturou o pé direito, passou por uma pequena cirurgia e não joga mais neste Estadual. O recém-contratado armador Vitinho, ex-Paulistano, já treina com o grupo francano, mas não pode jogar a fase de playoffs do Paulista porque o prazo de inscrição para a competição já expirou. No restante, Helinho terá todos os jogadores à sua disposição.

Após concluir as quartas de final, a equipe francana teve uma semana para se preparar para a nova fase com o primeiro duelo em casa. “Estamos muito felizes de estarmos chegando em mais uma semifinal de Campeonato Paulista, proporcionando mais oportunidades aos jogadores mais jovens, com maior tempo de quadra para os garotos que vêm da base, e ao mesmo tempo dando maior entrosamento a todos e, claro, conquistar a primeira vitória nessa série”, disse o treinador.