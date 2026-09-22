A educação no trânsito começa antes de uma pessoa colocar as mãos no volante. Essa foi a ideia central de um projeto desenvolvido por estudantes do primeiro ano de Direito da FDF (Faculdade de Direito de Franca) e apresentado nesta terça-feira, 22, durante a Semana Nacional de Conscientização sobre o Trânsito.

O trabalho foi desenvolvido por Laísa Neves Malta, Mariana Andrade, Ana Gabriela Assis e Stefany Cintra, em conjunto com outros alunos da turma. A atividade reuniu estudantes, representantes do Detran-SP, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros e Prefeitura de Franca.

A programação teve exposição de veículos sinistrados, demonstração com etilômetro, orientações de órgãos de segurança e uma mostra de trabalhos produzidos pelos próprios alunos.

O trânsito começa antes da CNH