A Prefeitura de Franca exonerou o secretário de Ação Social, Óiter Cassiano Marques, 53 anos. A saída do governo Alexandre Ferreira (MDB) foi publicada na edição do Diário Oficial do Município desta terça-feira, 22.
Psicólogo e servidor de carreira, Óiter assumiu a Secretaria de Ação Social em 29 de janeiro de 2025, em substituição a Gislaine Liporoni Peres.
Em abril deste ano, passou a acumular também a presidência do Fussol (Fundo Social de Solidariedade), no lugar da primeira-dama Cynthia Milhim, que se afastou da função para disputar uma vaga de deputada federal pelo MDB nas eleições deste ano.
A mesma portaria que exonera Óiter nomeia Ariela Silva Salgado para o comando da Secretaria de Ação Social e também para a presidência do Fussol.
Nova secretária
Ariela tem 47 anos e acumula 22 anos de atuação na gestão pública municipal, com experiência nas áreas de Assistência Social, Desenvolvimento Social e políticas públicas.
Graduada em Direito, ela trabalhou durante 22 anos na Prefeitura de Patrocínio Paulista, onde exerceu o cargo de secretária municipal de Desenvolvimento Social.
A Prefeitura de Franca informou que a mudança faz parte de um reordenamento da estrutura da Secretaria de Ação Social e que Óiter Marques continuará colaborando com a administração municipal.
Quarta mudança no secretariado
A troca no comando da Ação Social é a quarta mudança no secretariado durante o terceiro mandato do prefeito Alexandre Ferreira.
A primeira ocorreu ainda no início da atual gestão, quando Gislaine Liporoni deixou a Secretaria de Ação Social e Óiter Marques assumiu a pasta, em 29 de janeiro de 2025.
Depois, deixaram o primeiro escalão o coronel Marcus Alexandre Moraes de Araújo, da Secretaria de Segurança, e Márcia Gatti, da Secretaria de Educação.
Agora, a Ação Social passa pela segunda mudança de comando no atual mandato, com a saída de Óiter e a nomeação de Ariela Silva Salgado.
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