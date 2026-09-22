A Prefeitura de Franca exonerou o secretário de Ação Social, Óiter Cassiano Marques, 53 anos. A saída do governo Alexandre Ferreira (MDB) foi publicada na edição do Diário Oficial do Município desta terça-feira, 22.

Psicólogo e servidor de carreira, Óiter assumiu a Secretaria de Ação Social em 29 de janeiro de 2025, em substituição a Gislaine Liporoni Peres.

Em abril deste ano, passou a acumular também a presidência do Fussol (Fundo Social de Solidariedade), no lugar da primeira-dama Cynthia Milhim, que se afastou da função para disputar uma vaga de deputada federal pelo MDB nas eleições deste ano.