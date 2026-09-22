Três homens foram presos pela Polícia Militar Rodoviária após uma tentativa de roubo a um posto de combustíveis na madrugada desta terça-feira, 22, na rodovia Fábio Talarico (SP-345), em Franca.

Segundo o funcionário do estabelecimento, os três suspeitos usavam toucas e máscaras quando anunciaram o roubo. Eles tentaram acessar o cofre do posto, mas não conseguiram.

Após a tentativa frustrada, o trio fugiu a pé em direção a uma propriedade rural localizada nos fundos do estabelecimento.