Três homens foram presos pela Polícia Militar Rodoviária após uma tentativa de roubo a um posto de combustíveis na madrugada desta terça-feira, 22, na rodovia Fábio Talarico (SP-345), em Franca.
Segundo o funcionário do estabelecimento, os três suspeitos usavam toucas e máscaras quando anunciaram o roubo. Eles tentaram acessar o cofre do posto, mas não conseguiram.
Após a tentativa frustrada, o trio fugiu a pé em direção a uma propriedade rural localizada nos fundos do estabelecimento.
Equipes do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária iniciaram buscas pela região e localizaram três homens suspeitos de envolvimento no crime.
Durante a abordagem, os policiais encontraram uma faca e 10 gramas de maconha com um deles. Outros 10 gramas da droga foram apreendidos com um segundo suspeito.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, dois dos homens admitiram participação na tentativa de roubo.
Os três foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tentativa de roubo, e o trio permaneceu à disposição da Justiça.
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