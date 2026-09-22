22 de setembro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
VIOLÊNCIA

Mulher com medida protetiva esfaqueia homem e acaba presa

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes Sociais
Central de Polícia Judiciária de Ituverava
Central de Polícia Judiciária de Ituverava

Uma mulher foi presa em flagrante por tentativa de homicídio após esfaquear um homem durante a madrugada desta terça-feira, 22, em Ituverava. Segundo a Polícia Militar, havia uma medida protetiva em favor dela contra o homem.

A ocorrência começou depois que a vítima deu entrada na Santa Casa de Ituverava com um ferimento provocado por arma branca. O homem estava consciente, mas, de acordo com a PM, não quis informar aos policiais como havia sido ferido.

Durante o atendimento, os policiais constataram a existência da medida protetiva contra o homem. A partir dos documentos apresentados, a equipe conseguiu localizar o endereço relacionado a ele.

No imóvel, os policiais encontraram a mulher beneficiária da medida. Segundo o relato dela à PM, apesar da determinação judicial, havia acolhido o homem em casa porque ele não tinha onde ficar.

Ainda conforme a versão apresentada pela mulher, o homem teria feito ameaças e danificado o celular dela. Diante da situação, ela afirmou ter pegado uma faca e desferido um golpe nas costas dele.

A faca utilizada no ataque não foi localizada pelos policiais.

A ocorrência foi encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava. Após a análise do caso pela autoridade policial, a mulher recebeu voz de prisão em flagrante por tentativa de homicídio e permaneceu à disposição da Justiça.

As circunstâncias que antecederam o ataque deverão ser apuradas pela Polícia Civil.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários