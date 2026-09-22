Uma mulher foi presa em flagrante por tentativa de homicídio após esfaquear um homem durante a madrugada desta terça-feira, 22, em Ituverava. Segundo a Polícia Militar, havia uma medida protetiva em favor dela contra o homem.

A ocorrência começou depois que a vítima deu entrada na Santa Casa de Ituverava com um ferimento provocado por arma branca. O homem estava consciente, mas, de acordo com a PM, não quis informar aos policiais como havia sido ferido.

Durante o atendimento, os policiais constataram a existência da medida protetiva contra o homem. A partir dos documentos apresentados, a equipe conseguiu localizar o endereço relacionado a ele.