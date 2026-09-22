Uma mulher foi presa em flagrante por tentativa de homicídio após esfaquear um homem durante a madrugada desta terça-feira, 22, em Ituverava. Segundo a Polícia Militar, havia uma medida protetiva em favor dela contra o homem.
A ocorrência começou depois que a vítima deu entrada na Santa Casa de Ituverava com um ferimento provocado por arma branca. O homem estava consciente, mas, de acordo com a PM, não quis informar aos policiais como havia sido ferido.
Durante o atendimento, os policiais constataram a existência da medida protetiva contra o homem. A partir dos documentos apresentados, a equipe conseguiu localizar o endereço relacionado a ele.
No imóvel, os policiais encontraram a mulher beneficiária da medida. Segundo o relato dela à PM, apesar da determinação judicial, havia acolhido o homem em casa porque ele não tinha onde ficar.
Ainda conforme a versão apresentada pela mulher, o homem teria feito ameaças e danificado o celular dela. Diante da situação, ela afirmou ter pegado uma faca e desferido um golpe nas costas dele.
A faca utilizada no ataque não foi localizada pelos policiais.
A ocorrência foi encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava. Após a análise do caso pela autoridade policial, a mulher recebeu voz de prisão em flagrante por tentativa de homicídio e permaneceu à disposição da Justiça.
As circunstâncias que antecederam o ataque deverão ser apuradas pela Polícia Civil.
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