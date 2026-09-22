Um motociclista, de 37 anos, ficou ferido após a motocicleta que conduzia colidir com um Chevrolet Vectra no início da noite dessa segunda-feira, 21, em Franca. Ele sofreu uma fratura no tornozelo direito.

O acidente aconteceu no cruzamento da rua Benedito Merlino, no Jardim Guanabara, com a rua Nelson Viaro. CO motociclista seguia em direção ao pontilhão quando teve a trajetória interceptada pelo Vectra, que cruzava a via.

Com a força da colisão, o para-choque do carro ficou parcialmente danificado e a motocicleta acabou presa ao veículo. O motociclista caiu no asfalto e sofreu a fratura.