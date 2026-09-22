22 de setembro de 2026
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TRÂNSITO

Motociclista fratura tornozelo após colisão com Vectra em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Samu foi acionada e socorreu a vítima para receber atendimento médico
Samu foi acionada e socorreu a vítima para receber atendimento médico

Um motociclista, de 37 anos, ficou ferido após a motocicleta que conduzia colidir com um Chevrolet Vectra no início da noite dessa segunda-feira, 21, em Franca. Ele sofreu uma fratura no tornozelo direito.

O acidente aconteceu no cruzamento da rua Benedito Merlino, no Jardim Guanabara, com a rua Nelson Viaro. CO motociclista seguia em direção ao pontilhão quando teve a trajetória interceptada pelo Vectra, que cruzava a via.

Com a força da colisão, o para-choque do carro ficou parcialmente danificado e a motocicleta acabou presa ao veículo. O motociclista caiu no asfalto e sofreu a fratura.

Ele foi atendido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa de Franca. Apesar do ferimento, a vítima não corre risco de morte.

O motorista do Vectra não ficou ferido.

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