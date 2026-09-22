A Polícia Militar recuperou duas rodas com pneus furtadas de uma máquina pesada da Prefeitura de Jeriquara. O crime ocorreu no último sábado, 19, no pátio da administração municipal, no Centro da cidade.
Segundo a PM, as equipes foram acionadas nessa segunda-feira, 21, após receberem informações sobre o furto. Durante as diligências, os policiais obtiveram imagens de câmeras de segurança que teriam registrado a ação de três pessoas.
Ainda conforme a ocorrência, uma Saveiro e um Uno teriam sido utilizados para arrombar o portão do pátio e retirar as rodas.
Câmeras ajudaram na identificação
A partir das imagens, os policiais identificaram a placa da Saveiro e localizaram o condutor. Questionado, ele afirmou que havia feito apenas um frete para dois homens e que desconhecia a origem ilícita da carga.
O homem também indicou aos policiais o endereço onde as rodas estariam.
A equipe foi até o imóvel informado. Segundo a PM, ninguém respondeu aos chamados no portão e os policiais fizeram uma verificação pela parte dos fundos, que faz divisa com um terreno baldio.
As duas rodas foram visualizadas através da tela que separa os terrenos. Os policiais entraram no imóvel e recuperaram o material, que posteriormente foi devolvido à Prefeitura de Jeriquara.
De acordo com a Polícia Militar, todos os envolvidos e os veículos utilizados na ação foram identificados. O caso será investigado para esclarecer a participação de cada um no furto.
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