A Polícia Militar recuperou duas rodas com pneus furtadas de uma máquina pesada da Prefeitura de Jeriquara. O crime ocorreu no último sábado, 19, no pátio da administração municipal, no Centro da cidade.

Segundo a PM, as equipes foram acionadas nessa segunda-feira, 21, após receberem informações sobre o furto. Durante as diligências, os policiais obtiveram imagens de câmeras de segurança que teriam registrado a ação de três pessoas.

Ainda conforme a ocorrência, uma Saveiro e um Uno teriam sido utilizados para arrombar o portão do pátio e retirar as rodas.

Câmeras ajudaram na identificação