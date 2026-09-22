Veja o obituário deste terça-feira, 22, em Franca:
Nome: Célio Domingos de Oliveira
Idade: 59 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Fabio Costa Branquinho
Idade: 82 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemiterio da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.