Veja o obituário deste terça-feira, 22, em Franca:

Nome: Célio Domingos de Oliveira

Idade: 59 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Fabio Costa Branquinho

Idade: 82 anos

Local do velório: São Vicente, sala 9

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemiterio da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 14h