Um casal e um adolescente ficaram feridos em um acidente envolvendo uma moto e uma bicicleta na noite dessa segunda-feira, 21, no Prolongamento do Ângela Rosa, na zona sul de Franca.
A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Salima Mussi Pedro e Cesário João Careta.
Segundo informações colhidas no local, o casal seguia de moto pela rua Salima Mussi Pedro e, ao atravessar o cruzamento, atingiu uma bicicleta que descia pela rua Cesário João Careta na contramão.
O motociclista não conseguiu desviar e houve a colisão.
Adolescente deixou o local
O ciclista, um adolescente, deixou o local após o acidente e foi para casa. Posteriormente, um familiar o levou ao pronto-socorro para receber atendimento médico.
O casal que estava na moto foi atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital São Joaquim, da Unimed Franca.
Uma equipe de trânsito da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.