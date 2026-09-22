Um casal e um adolescente ficaram feridos em um acidente envolvendo uma moto e uma bicicleta na noite dessa segunda-feira, 21, no Prolongamento do Ângela Rosa, na zona sul de Franca.

A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Salima Mussi Pedro e Cesário João Careta.

Segundo informações colhidas no local, o casal seguia de moto pela rua Salima Mussi Pedro e, ao atravessar o cruzamento, atingiu uma bicicleta que descia pela rua Cesário João Careta na contramão.