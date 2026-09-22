22 de setembro de 2026
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PERIGO

Três ficam feridos após batida de moto e bicicleta em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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GCN
Ocupantes da moto ficaram feridos
Ocupantes da moto ficaram feridos

Um casal e um adolescente ficaram feridos em um acidente envolvendo uma moto e uma bicicleta na noite dessa segunda-feira, 21, no Prolongamento do Ângela Rosa, na zona sul de Franca.

A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Salima Mussi Pedro e Cesário João Careta.

Segundo informações colhidas no local, o casal seguia de moto pela rua Salima Mussi Pedro e, ao atravessar o cruzamento, atingiu uma bicicleta que descia pela rua Cesário João Careta na contramão.

O motociclista não conseguiu desviar e houve a colisão.

Adolescente deixou o local

O ciclista, um adolescente, deixou o local após o acidente e foi para casa. Posteriormente, um familiar o levou ao pronto-socorro para receber atendimento médico.

O casal que estava na moto foi atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital São Joaquim, da Unimed Franca.

Uma equipe de trânsito da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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