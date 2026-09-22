A Câmara Municipal de Franca vota nesta terça-feira, 22, um projeto de lei que proíbe a publicidade, propaganda, promoção e o patrocínio de empresas de apostas de quota fixa, as chamadas “bets”, em espaços e equipamentos públicos do município. A proposta é de autoria do vereador Marcelo Tidy (MDB).

Este é o segundo projeto relacionado às bets que chega à votação na Câmara. Na sessão de 15 de setembro, os vereadores aprovaram, por 13 votos a zero, uma Política Municipal de Educação, Prevenção e Conscientização sobre os Riscos das Apostas.

Onde a publicidade seria proibida

O novo projeto abrange estádios, ginásios, arenas, centros esportivos, praças, parques e outros espaços públicos utilizados para esporte e lazer.