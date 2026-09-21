Um salão de beleza foi invadido e furtado no sábado, 19, um dia após dois veículos terem as baterias furtadas no estacionamento do mesmo local, no Jardim Integração, em Franca. Câmeras de segurança registraram a ação no estabelecimento.

Nas imagens, o criminoso aparece observando o salão antes de retornar ao local. Em seguida, ele usou uma pedra para quebrar a porta de blindex e entrar no estabelecimento.

Pouco depois, o suspeito deixou o salão carregando diversos produtos e objetos furtados, colocados em sacos pretos.