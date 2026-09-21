21 de setembro de 2026
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VEJA

Salão é invadido um dia após furto de baterias em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Homem quebrando vidro de salão de beleza antes de furto no Jardim Integração, em Franca
Homem quebrando vidro de salão de beleza antes de furto no Jardim Integração, em Franca

Um salão de beleza foi invadido e furtado no sábado, 19, um dia após dois veículos terem as baterias furtadas no estacionamento do mesmo local, no Jardim Integração, em Franca. Câmeras de segurança registraram a ação no estabelecimento.

Nas imagens, o criminoso aparece observando o salão antes de retornar ao local. Em seguida, ele usou uma pedra para quebrar a porta de blindex e entrar no estabelecimento.

Pouco depois, o suspeito deixou o salão carregando diversos produtos e objetos furtados, colocados em sacos pretos.

A vítima foi avisada sobre o crime e foi até o estabelecimento. A Polícia Militar foi acionada, e um boletim de ocorrência foi registrado.

Primeiro furto ocorreu na sexta-feira

Um dia antes da invasão ao salão, na sexta-feira, 18, criminosos furtaram as baterias de uma Volkswagen Saveiro e de um caminhão que estavam no estacionamento do mesmo local.

Câmeras de segurança também registraram esse crime. As imagens mostram os suspeitos entrando no estacionamento por uma abertura no alambrado e levando as baterias dos veículos.

Os dois casos serão investigados pela Polícia Civil.

Denúncias podem ser feitas pelos telefones 181, 190 ou 197.

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