Um salão de beleza foi invadido e furtado no sábado, 19, um dia após dois veículos terem as baterias furtadas no estacionamento do mesmo local, no Jardim Integração, em Franca. Câmeras de segurança registraram a ação no estabelecimento.
Nas imagens, o criminoso aparece observando o salão antes de retornar ao local. Em seguida, ele usou uma pedra para quebrar a porta de blindex e entrar no estabelecimento.
Pouco depois, o suspeito deixou o salão carregando diversos produtos e objetos furtados, colocados em sacos pretos.
A vítima foi avisada sobre o crime e foi até o estabelecimento. A Polícia Militar foi acionada, e um boletim de ocorrência foi registrado.
Primeiro furto ocorreu na sexta-feira
Um dia antes da invasão ao salão, na sexta-feira, 18, criminosos furtaram as baterias de uma Volkswagen Saveiro e de um caminhão que estavam no estacionamento do mesmo local.
Câmeras de segurança também registraram esse crime. As imagens mostram os suspeitos entrando no estacionamento por uma abertura no alambrado e levando as baterias dos veículos.
Os dois casos serão investigados pela Polícia Civil.
Denúncias podem ser feitas pelos telefones 181, 190 ou 197.
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