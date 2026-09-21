Um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal de Pedregulho após bater a Volkswagen Parati que dirigia contra um poste de energia no Distrito de Estreito, na tarde deste domingo, 20. Segundo a GCM, o motorista apresentava sinais de embriaguez e recusou-se a realizar o teste do bafômetro.
De acordo com a corporação, o motorista, identificado pelas iniciais L.V.N., perdeu o controle da Parati branca e atingiu o poste. Moradores acionaram a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.
O homem foi socorrido e levado à Santa Casa de Pedregulho. Após receber atendimento médico e ser liberado, ele se recusou a realizar o teste do etilômetro.
O motorista foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde passou por exames clínicos e permaneceu à disposição da Justiça.
A recusa ao teste do etilômetro é considerada infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro e prevê multa de R$ 2.934,70, além das demais medidas administrativas previstas na legislação.
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