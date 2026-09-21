Um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal de Pedregulho após bater a Volkswagen Parati que dirigia contra um poste de energia no Distrito de Estreito, na tarde deste domingo, 20. Segundo a GCM, o motorista apresentava sinais de embriaguez e recusou-se a realizar o teste do bafômetro.

De acordo com a corporação, o motorista, identificado pelas iniciais L.V.N., perdeu o controle da Parati branca e atingiu o poste. Moradores acionaram a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.

O homem foi socorrido e levado à Santa Casa de Pedregulho. Após receber atendimento médico e ser liberado, ele se recusou a realizar o teste do etilômetro.