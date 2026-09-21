21 de setembro de 2026
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NA CADEIA

Condenado por estupro que estava foragido é capturado na região

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Guardas civis municipais conduzindo condenado por estupro em Pedregulho
Guardas civis municipais conduzindo condenado por estupro em Pedregulho

Um homem de 35 anos, condenado a 12 anos de prisão pelo crime de estupro, foi preso na manhã desta segunda-feira, 21, pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Pedregulho. Ele foi localizado durante um patrulhamento preventivo.

Segundo a GCM, o homem, identificado pelas iniciais R.C.N., foi abordado pelos agentes. Durante a consulta aos sistemas policiais, os guardas constataram a existência de um mandado de prisão contra ele.

R.C.N. recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Pedregulho, onde foram realizados os procedimentos necessários.

Após o atendimento na delegacia, o homem foi encaminhado para uma penitenciária, onde deverá cumprir a pena determinada pela Justiça.

A abordagem foi realizada pelos guardas Marangoni, Talita e Guilherme.

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