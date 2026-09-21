Um homem de 35 anos, condenado a 12 anos de prisão pelo crime de estupro, foi preso na manhã desta segunda-feira, 21, pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Pedregulho. Ele foi localizado durante um patrulhamento preventivo.

Segundo a GCM, o homem, identificado pelas iniciais R.C.N., foi abordado pelos agentes. Durante a consulta aos sistemas policiais, os guardas constataram a existência de um mandado de prisão contra ele.

R.C.N. recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Pedregulho, onde foram realizados os procedimentos necessários.