Um homem de 35 anos, condenado a 12 anos de prisão pelo crime de estupro, foi preso na manhã desta segunda-feira, 21, pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Pedregulho. Ele foi localizado durante um patrulhamento preventivo.
Segundo a GCM, o homem, identificado pelas iniciais R.C.N., foi abordado pelos agentes. Durante a consulta aos sistemas policiais, os guardas constataram a existência de um mandado de prisão contra ele.
R.C.N. recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Pedregulho, onde foram realizados os procedimentos necessários.
Após o atendimento na delegacia, o homem foi encaminhado para uma penitenciária, onde deverá cumprir a pena determinada pela Justiça.
A abordagem foi realizada pelos guardas Marangoni, Talita e Guilherme.
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