Meninas nascidas entre 2011 e 2015 que tenham interesse em integrar as equipes de futebol de campo feminino de Franca poderão participar de uma seletiva neste sábado, 26, das 8h30 às 11 horas, no Campo de Futebol do Complexo Champagnat, no Centro de Franca. A avaliação é promovida pela Secretaria de Esporte e Cultura e selecionará atletas para as categorias Sub-13 e Sub-15.

A seletiva é destinada a meninas que já tenham afinidade com o futebol e disponibilidade para participar regularmente dos treinamentos. Na categoria Sub-13, serão avaliadas atletas nascidas em 2013, 2014 e 2015. Já a Sub-15 reúne meninas nascidas em 2011 e 2012.

Durante a avaliação, serão observados aspectos como habilidade com a bola e a execução de fundamentos básicos, entre eles domínio, passe, condução e drible.

Treinamentos