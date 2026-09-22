Meninas nascidas entre 2011 e 2015 que tenham interesse em integrar as equipes de futebol de campo feminino de Franca poderão participar de uma seletiva neste sábado, 26, das 8h30 às 11 horas, no Campo de Futebol do Complexo Champagnat, no Centro de Franca. A avaliação é promovida pela Secretaria de Esporte e Cultura e selecionará atletas para as categorias Sub-13 e Sub-15.
A seletiva é destinada a meninas que já tenham afinidade com o futebol e disponibilidade para participar regularmente dos treinamentos. Na categoria Sub-13, serão avaliadas atletas nascidas em 2013, 2014 e 2015. Já a Sub-15 reúne meninas nascidas em 2011 e 2012.
Durante a avaliação, serão observados aspectos como habilidade com a bola e a execução de fundamentos básicos, entre eles domínio, passe, condução e drible.
Treinamentos
As atletas da categoria Sub-13 treinam às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18 às 19h20, e aos sábados, das 8 às 9h20.
Na Sub-15, os treinamentos acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, das 19 às 20h25, e aos sábados, das 9h30 às 11h20.
As interessadas podem fazer a inscrição antecipadamente por meio de formulário disponível neste link.
Também será possível realizar a inscrição diretamente no Campo de Futebol do Complexo Champagnat no dia 26, durante o período da seletiva. O endereço é rua Capitão Zeca de Paula, 2.000, Centro.
Iniciação esportiva
Além das equipes de competição, a Secretaria de Esporte e Cultura mantém atividades voltadas a crianças e adolescentes que estão começando no futebol de campo e no futsal. Nesses casos, não é necessário participar da seletiva.
No Campo do Jardim Brasilândia, na rua Goiânia, 2.741, são atendidas crianças de 8 a 12 anos. As atividades ocorrem às segundas e quartas-feiras, das 8 às 9h15, e às terças e quintas-feiras, das 16h50 às 18h05.
No Campo do Complexo Champagnat, também para crianças de 8 a 12 anos, as aulas são realizadas às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18 às 19h20, e aos sábados, das 8 às 9h30.
Futsal
Também estão disponíveis novas turmas de futsal misto para meninas e meninos, com início imediato nos bairros Jardim Aeroporto III e Leporace. As inscrições são feitas presencialmente nos próprios locais das aulas.
No Ginásio do Jardim Aeroporto III, na rua Geraldo Bassotelli, 463, as atividades são às segundas e quartas-feiras, das 16h10 às 17h35, para crianças de 10 a 14 anos.
Já no Ginásio Leporace, na avenida Abrahão Brickmann, s/n, as aulas ocorrem às segundas e quartas-feiras, das 8 às 9h40, para crianças de 8 a 12 anos.
Para participar das turmas de iniciação, basta comparecer ao local escolhido no dia e horário da aula e procurar a professora responsável para realizar a inscrição.
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