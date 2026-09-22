A Emim (Escola Municipal de Educação Musical), da Secretaria de Esporte e Cultura, está com vagas abertas para aulas de violão, viola caipira, bateria e grupos de percussão em três espaços de Franca. As atividades são destinadas a crianças, adolescentes e adultos, conforme a modalidade e o local escolhido.
As aulas são realizadas de segunda a sexta-feira, em horários distribuídos pelos períodos da manhã, tarde e noite. A organização busca facilitar também a participação de adultos após o horário de trabalho.
Aulas e locais
Na Casa da Cultura e do Artista Francano “Abdias do Nascimento”, na rua Oscar Brasilino, 1.531, no Centro, há vagas para violão, viola caipira, bateria e grupo de percussão.
As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, das 13h15 às 17h15, para crianças e adolescentes a partir dos 6 anos.
No prédio da Estação Mogiana, na rua Frei Germano, há oportunidades para aulas de percussão voltadas a adultos e adolescentes acompanhados pelos pais ou responsável. As atividades são realizadas às quartas-feiras, das 17h30 às 18h30.
Já no CEU (Centro de Esportes Unificados), no Parque Vicente Leporace, há vagas para iniciação em violão e viola caipira, destinadas a crianças e adultos. As aulas ocorrem das 13h15 às 17h15.
Cada aula tem duração de uma hora.
Inscrições
As inscrições devem ser realizadas diretamente nos locais das aulas, das 8 às 17 horas. É necessário apresentar documento de identidade e comprovante de endereço.
Cada nova turma deverá ter entre oito e 12 alunos. Os instrumentos utilizados durante as atividades são fornecidos pela Prefeitura.
A metodologia de ensino da Emim é própria e adaptada às diferentes faixas etárias. O conteúdo inclui musicalização, explicações teóricas, detalhes sobre cada instrumento e suas respectivas funções, de acordo com a opção escolhida pelo aluno.
Cerca de 800 alunos
Com a nova estrutura de ensino musical, a Emim mais que dobrou o número de alunos atendidos e ainda mantém vagas disponíveis.
Atualmente, cerca de 800 alunos estão inscritos e frequentam as aulas de iniciação musical na unidade central e nos núcleos descentralizados.
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