A Emim (Escola Municipal de Educação Musical), da Secretaria de Esporte e Cultura, está com vagas abertas para aulas de violão, viola caipira, bateria e grupos de percussão em três espaços de Franca. As atividades são destinadas a crianças, adolescentes e adultos, conforme a modalidade e o local escolhido.

As aulas são realizadas de segunda a sexta-feira, em horários distribuídos pelos períodos da manhã, tarde e noite. A organização busca facilitar também a participação de adultos após o horário de trabalho.

Aulas e locais

Na Casa da Cultura e do Artista Francano “Abdias do Nascimento”, na rua Oscar Brasilino, 1.531, no Centro, há vagas para violão, viola caipira, bateria e grupo de percussão.