Um incêndio de grande porte interditou os dois sentidos da rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 433, em Aramina (SP), na tarde desta segunda-feira, 21. Todas as faixas e os acostamentos foram bloqueados nos sentidos Norte e Sul.
Segundo a Artesp (Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo), a interdição teve início às 15h45. A ocorrência foi classificada como de alta criticidade.
Até o fechamento deste texto, não havia informações sobre vítimas, veículos envolvidos ou congestionamento no trecho.
A ocorrência segue em atendimento pela concessionária responsável pela rodovia.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.