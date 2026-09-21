21 de setembro de 2026
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EM ARAMINA

Incêndio de grande porte interdita os dois sentidos da Anhanguera

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Artesp
Fumaça provocada pelo incêndio que interditou a rodovia Anhanguera, na altura de Aramina
Fumaça provocada pelo incêndio que interditou a rodovia Anhanguera, na altura de Aramina

Um incêndio de grande porte interditou os dois sentidos da rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 433, em Aramina (SP), na tarde desta segunda-feira, 21. Todas as faixas e os acostamentos foram bloqueados nos sentidos Norte e Sul.

Segundo a Artesp (Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo), a interdição teve início às 15h45. A ocorrência foi classificada como de alta criticidade.

Até o fechamento deste texto, não havia informações sobre vítimas, veículos envolvidos ou congestionamento no trecho.

A ocorrência segue em atendimento pela concessionária responsável pela rodovia.

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