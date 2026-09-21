Um incêndio de grande porte interditou os dois sentidos da rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 433, em Aramina (SP), na tarde desta segunda-feira, 21. Todas as faixas e os acostamentos foram bloqueados nos sentidos Norte e Sul.

Segundo a Artesp (Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo), a interdição teve início às 15h45. A ocorrência foi classificada como de alta criticidade.

Até o fechamento deste texto, não havia informações sobre vítimas, veículos envolvidos ou congestionamento no trecho.