21 de setembro de 2026
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CRIMINOSO FUGIU

Vítima encontra moto furtada, briga com suspeito e recupera

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar
Moto recuperada após dona entrar em luta corporal contra suspeito em Franca
Moto recuperada após dona entrar em luta corporal contra suspeito em Franca

Uma motocicleta furtada durante o arrombamento de uma casa no bairro Cidade Nova, em Franca, na última sexta-feira, 18, foi recuperada pela própria vítima dois dias depois. Após receber informações de que um homem estaria circulando com o veículo pela Vila Formosa e Parque São Jorge, ela foi até a região neste domingo, 20, e encontrou o suspeito.

Leia mais: Três criminosos invadem casa e levam moto no Cidade Nova

De acordo com a dona, ao reconhecer a placa e outros detalhes da motocicleta, ela entrou em luta corporal com o homem e conseguiu pegar a chave do veículo. O suspeito, segundo ela, fugiu a pé em direção a uma área de mata.

A motocicleta foi recuperada, mas estava danificada. A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região, mas o homem não foi localizado.

Os demais objetos levados da residência, entre eles notebooks, televisão e micro-ondas, ainda não foram encontrados. O prejuízo total é estimado em mais de R$ 40 mil.

Ação foi registrada por câmeras

Câmeras de segurança registraram a ação de três criminosos durante o furto. Enquanto um deles vigiava a movimentação, outros dois utilizaram ferramentas para arrombar o portão da residência.

As imagens foram entregues à Polícia Civil. Um dos envolvidos já foi identificado e é procurado.

A investigação continua para localizar o suspeito e identificar os outros dois participantes da ação.

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