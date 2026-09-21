Uma motocicleta furtada durante o arrombamento de uma casa no bairro Cidade Nova, em Franca, na última sexta-feira, 18, foi recuperada pela própria vítima dois dias depois. Após receber informações de que um homem estaria circulando com o veículo pela Vila Formosa e Parque São Jorge, ela foi até a região neste domingo, 20, e encontrou o suspeito.

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De acordo com a dona, ao reconhecer a placa e outros detalhes da motocicleta, ela entrou em luta corporal com o homem e conseguiu pegar a chave do veículo. O suspeito, segundo ela, fugiu a pé em direção a uma área de mata.