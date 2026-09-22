O número de batidas contra postes aumentou 42,9% em Franca no primeiro semestre de 2026, segundo levantamento divulgado pela CPFL Paulista, nessa segunda-feira, 21. Foram 50 ocorrências entre janeiro e junho deste ano, contra 35 no mesmo período de 2025.
Os dados foram divulgados durante a Semana Nacional do Trânsito, que segue até 25 de setembro. A campanha reforça a importância da direção segura e da prevenção de acidentes.
Franca está entre as cidades da região que registraram aumento nas colisões contra postes. Em Cravinhos, o crescimento foi ainda maior: os casos passaram de 7 para 26, uma alta de 271%. Em Bebedouro, foram 22 ocorrências no primeiro semestre deste ano, contra 10 no mesmo período de 2025, aumento de 120%.
Em Sertãozinho, os registros passaram de 12 para 15, crescimento de 25%.
Já Ribeirão Preto, que concentra o maior número de ocorrências entre os municípios citados, apresentou queda. Foram 81 colisões entre janeiro e junho de 2026, contra 107 no mesmo período do ano passado, redução de 24,3%.
Quase nove colisões por dia
Considerando os 234 municípios atendidos pela CPFL Paulista, foram registradas 1.607 colisões contra postes nos primeiros seis meses de 2026. O número representa uma média de quase nove ocorrências por dia e alta de 2,4% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registrados 1.569 acidentes.
Além dos danos aos veículos, as colisões podem comprometer postes, cabos e outros equipamentos da rede elétrica. Em situações mais graves, há risco para motoristas, passageiros, pedestres e moradores que estejam próximos ao local.
Os acidentes também podem provocar interrupções no fornecimento de energia. Segundo a CPFL, o atendimento costuma ocorrer em duas etapas: primeiro, as equipes isolam os circuitos e trabalham para restabelecer a energia ao maior número possível de clientes. Depois, são realizados os reparos ou a substituição do poste e a reconstrução do trecho danificado.
Dependendo da situação, o trabalho pode levar mais tempo quando é necessário aguardar a perícia policial ou a retirada do veículo envolvido no acidente.
Custo pode chegar a R$ 14 mil
Quando o responsável pelo acidente é identificado, ele pode ser responsabilizado pelos custos de reposição do poste e dos equipamentos danificados. De acordo com a CPFL Paulista, o valor pode variar de R$ 3 mil a R$ 14 mil, dependendo da estrutura instalada no local.
A empresa orienta que, em caso de acidente com queda de cabos, as pessoas permaneçam dentro do veículo e acionem a CPFL pelo telefone 0800 010 1010 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Também é recomendado não tocar no veículo, no poste ou nos fios que tenham caído. Pedestres devem manter distância e jamais tentar afastar cabos rompidos.
Caso seja extremamente necessário sair do veículo, a orientação é não encostar na lataria e deixar o automóvel saltando, sem tocar simultaneamente no veículo e no chão.
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