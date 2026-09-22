O número de batidas contra postes aumentou 42,9% em Franca no primeiro semestre de 2026, segundo levantamento divulgado pela CPFL Paulista, nessa segunda-feira, 21. Foram 50 ocorrências entre janeiro e junho deste ano, contra 35 no mesmo período de 2025.

Os dados foram divulgados durante a Semana Nacional do Trânsito, que segue até 25 de setembro. A campanha reforça a importância da direção segura e da prevenção de acidentes.

Franca está entre as cidades da região que registraram aumento nas colisões contra postes. Em Cravinhos, o crescimento foi ainda maior: os casos passaram de 7 para 26, uma alta de 271%. Em Bebedouro, foram 22 ocorrências no primeiro semestre deste ano, contra 10 no mesmo período de 2025, aumento de 120%.