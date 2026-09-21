Três carros foram atingidos em um acidente registrado nesta segunda-feira, 21, no cruzamento da rua Ouvidor Freire com a rua Tiradentes, no Centro de Franca. Segundo uma testemunha, um dos veículos teria avançado a sinalização de "Pare" e atingido um carro que trafegava pela via preferencial. Na sequência, outro veículo estacionado também foi atingido. Ninguém ficou ferido.
Batida envolveu três carros
De acordo com o relato, um dos veículos seguia pela Ouvidor Freire, enquanto outro descia pela Tiradentes e teria avançado a sinalização de parada obrigatória no cruzamento.
O carro que trafegava pela via preferencial bateu de leve no veículo que teria avançado o "Pare". Com o impacto, acabou atingindo também a lateral de um terceiro carro, que estava estacionado.
O veículo que avançou a sinalização parou do outro lado da rua, no sentido de descida. Os demais carros também permaneceram no local.
Veículos foram retirados por guincho
Apesar do susto, ninguém se feriu. A ocorrência ficou restrita aos danos provocados pela colisão.
O carro que seguia pela Ouvidor Freire e ficou atravessado na via foi removido por um guincho. O veículo que estava estacionado também precisou ser retirado.
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