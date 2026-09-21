21 de setembro de 2026
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SUSTO

Motorista fura 'Pare' e três carros batem no Centro de Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Veículos envolvidos no acidente no Centro de Franca; o terceiro carro parou a alguns metros do local
Veículos envolvidos no acidente no Centro de Franca; o terceiro carro parou a alguns metros do local

Três carros foram atingidos em um acidente registrado nesta segunda-feira, 21, no cruzamento da rua Ouvidor Freire com a rua Tiradentes, no Centro de Franca. Segundo uma testemunha, um dos veículos teria avançado a sinalização de "Pare" e atingido um carro que trafegava pela via preferencial. Na sequência, outro veículo estacionado também foi atingido. Ninguém ficou ferido.

Batida envolveu três carros

De acordo com o relato, um dos veículos seguia pela Ouvidor Freire, enquanto outro descia pela Tiradentes e teria avançado a sinalização de parada obrigatória no cruzamento.

O carro que trafegava pela via preferencial bateu de leve no veículo que teria avançado o "Pare". Com o impacto, acabou atingindo também a lateral de um terceiro carro, que estava estacionado.

O veículo que avançou a sinalização parou do outro lado da rua, no sentido de descida. Os demais carros também permaneceram no local.

Veículos foram retirados por guincho

Apesar do susto, ninguém se feriu. A ocorrência ficou restrita aos danos provocados pela colisão.

O carro que seguia pela Ouvidor Freire e ficou atravessado na via foi removido por um guincho. O veículo que estava estacionado também precisou ser retirado.

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