Três carros foram atingidos em um acidente registrado nesta segunda-feira, 21, no cruzamento da rua Ouvidor Freire com a rua Tiradentes, no Centro de Franca. Segundo uma testemunha, um dos veículos teria avançado a sinalização de "Pare" e atingido um carro que trafegava pela via preferencial. Na sequência, outro veículo estacionado também foi atingido. Ninguém ficou ferido.

Batida envolveu três carros

De acordo com o relato, um dos veículos seguia pela Ouvidor Freire, enquanto outro descia pela Tiradentes e teria avançado a sinalização de parada obrigatória no cruzamento.

O carro que trafegava pela via preferencial bateu de leve no veículo que teria avançado o "Pare". Com o impacto, acabou atingindo também a lateral de um terceiro carro, que estava estacionado.