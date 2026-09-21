Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Franca prenderam nesta segunda-feira, 21, um homem procurado pela Justiça durante a Operação Rastreio 2026, coordenada pela DGP/Deinter (Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior). A prisão ocorreu em um imóvel no Jardim Noêmia, em Franca.

Investigado já era procurado

O homem era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Regional das Garantias da 6ª RAJ (Região Administrativa Judiciária) de Ribeirão Preto. A ordem judicial foi emitida em decorrência de uma investigação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

Segundo a Polícia Civil, o investigado já vinha sendo procurado pela equipe e havia se envolvido recentemente em uma ocorrência na zona rural de Itirapuã.