Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Franca prenderam nesta segunda-feira, 21, um homem procurado pela Justiça durante a Operação Rastreio 2026, coordenada pela DGP/Deinter (Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior). A prisão ocorreu em um imóvel no Jardim Noêmia, em Franca.
Investigado já era procurado
O homem era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Regional das Garantias da 6ª RAJ (Região Administrativa Judiciária) de Ribeirão Preto. A ordem judicial foi emitida em decorrência de uma investigação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.
Segundo a Polícia Civil, o investigado já vinha sendo procurado pela equipe e havia se envolvido recentemente em uma ocorrência na zona rural de Itirapuã.
Na ocasião, ele teria fugido para uma área de mata em uma chácara, deixando um bebê de quatro meses sozinho próximo a porções de entorpecentes e uma balança de precisão.
Após diligências de inteligência, os policiais localizaram o investigado no Jardim Noêmia. Ele foi surpreendido pela equipe, informado sobre a ordem judicial e preso sem resistência.
Prisão
Após a abordagem, o homem foi encaminhado à unidade especializada, onde foram realizados os procedimentos de praxe na presença de sua advogada.
O investigado permaneceu preso.
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