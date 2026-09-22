A Vigilância Sanitária Municipal de Franca intimou os proprietários de 54 imóveis a fazer a limpeza dos terrenos. A lista foi publicada no Diário Oficial do Município, no sábado, 19, e o prazo é de 15 dias a partir da publicação.

A determinação tem base no artigo 145, parágrafo 1º, da Lei 2047/72, o Código de Posturas do Município, alterada pelas Leis 5047/98 e 5737/02. O documento é assinado pela secretária municipal de Saúde, Waléria Souza de Mascarenhas, e datado de 18 de setembro.

Quem não cumprir a intimação será multado, e a limpeza passará a ser feita pela Secretaria Municipal de Serviços e Meio Ambiente. O valor é de 0,064 UFMF (Unidade Fiscal do Município de Franca) por metro quadrado do imóvel.