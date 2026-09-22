A prevenção das doenças cardiovasculares deve começar ainda na infância - e, em alguns casos, antes mesmo do nascimento. A orientação é reforçada pelo Hospital do Coração de Franca durante o Setembro Vermelho, campanha de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce de problemas cardíacos.
Segundo o cardiologista Ulisses Marquez Gianecchini, do Hospital do Coração de Franca, o acompanhamento da saúde cardiovascular precisa fazer parte de todas as fases da vida. Na infância, consultas com o pediatra ajudam a identificar alterações precocemente e, quando necessário, encaminhar a criança para avaliação com um cardiologista pediátrico.
O cuidado começa ainda durante a gestação, com o acompanhamento pré-natal, exames de imagem indicados e avaliação pediátrica. Depois do nascimento, o chamado Teste do Coraçãozinho, realizado por meio da oximetria de pulso, pode auxiliar na identificação de cardiopatias congênitas críticas.
Durante o crescimento, alguns sinais também merecem atenção, como cansaço excessivo, falta de ar, baixo ganho de peso, palpitações e desmaios. A recomendação é que esses sintomas sejam avaliados por profissionais de saúde.
Hábitos desde cedo
Na vida adulta, a prevenção passa pelo controle dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Alimentação equilibrada, atividade física, controle da pressão arterial, atenção aos níveis de colesterol e acompanhamento médico fazem parte dos cuidados recomendados.
“A prevenção das doenças cardiovasculares precisa começar na infância. O acompanhamento com o pediatra é fundamental para identificar alterações precocemente e, quando necessário, encaminhar a criança ao cardiologista pediátrico”, afirma Gianecchini.
De acordo com o médico, o controle dos fatores de risco desde os primeiros anos de vida pode contribuir para reduzir complicações futuras. O histórico familiar e as condições clínicas individuais também devem ser considerados durante o acompanhamento.
O cardiologista destaca ainda a importância do combate à obesidade infantil por meio de alimentação saudável, controle do peso e estímulo à prática de atividades físicas e esportes.
“Quando falamos em saúde do coração, precisamos olhar para todas as fases da vida. Esses bons hábitos criados na infância definem a qualidade de vida na fase adulta”, afirma.
38 anos de atendimento cardiológico
O Hospital do Coração de Franca integra o Grupo Santa Casa de Franca e atua na assistência cardiológica da população de Franca e região. A unidade iniciou sua trajetória em 1988 e completa 38 anos de atuação em 2026.
O Grupo Santa Casa de Franca é referência hospitalar terciária em alta complexidade para a região do DRS VIII – Franca, que abrange 22 municípios.
Durante o Setembro Vermelho, a instituição reforça a importância de incorporar os cuidados com a saúde cardiovascular à rotina, com atenção à prevenção, ao diagnóstico precoce e ao acompanhamento especializado.
A orientação é que a população mantenha acompanhamento médico e procure atendimento diante de sinais ou sintomas que possam indicar alterações cardíacas.
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