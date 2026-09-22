A prevenção das doenças cardiovasculares deve começar ainda na infância - e, em alguns casos, antes mesmo do nascimento. A orientação é reforçada pelo Hospital do Coração de Franca durante o Setembro Vermelho, campanha de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce de problemas cardíacos.

Segundo o cardiologista Ulisses Marquez Gianecchini, do Hospital do Coração de Franca, o acompanhamento da saúde cardiovascular precisa fazer parte de todas as fases da vida. Na infância, consultas com o pediatra ajudam a identificar alterações precocemente e, quando necessário, encaminhar a criança para avaliação com um cardiologista pediátrico.

O cuidado começa ainda durante a gestação, com o acompanhamento pré-natal, exames de imagem indicados e avaliação pediátrica. Depois do nascimento, o chamado Teste do Coraçãozinho, realizado por meio da oximetria de pulso, pode auxiliar na identificação de cardiopatias congênitas críticas.