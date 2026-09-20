Um homem procurado pela Justiça por envolvimento em um caso de duplo homicídio foi preso na tarde desse sábado, 19, durante uma abordagem realizada por policiais militares rodoviários na rodovia Anhanguera (SP-330), em Orlândia.

A abordagem ocorreu na Base da Polícia Rodoviária do município, durante uma operação. Os policiais pararam um ônibus Scania/Mpolo e realizaram a vistoria no veículo e a busca pessoal nos passageiros. Nenhum material ilícito foi encontrado.

Durante a consulta aos dados dos passageiros, porém, os policiais identificaram que um dos ocupantes era alvo de um mandado de prisão em aberto por duplo homicídio.