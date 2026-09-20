Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste domingo, 20, após ameaçar e atacar a mulher com uma faca durante uma briga, em Rifaina. A mulher sofreu ferimentos nas duas mãos ao tentar se defender.
Segundo a Guarda Civil Municipal, a equipe foi acionada por volta de 1h15 por um adolescente, que informou que os pais estavam brigando.
Ao chegar ao local, os agentes constataram que o homem, motivado por ciúmes, teria ofendido e ameaçado a mulher. Em seguida, ele teria pegado uma faca e partido para cima da mulher.
Na tentativa de se defender, a vítima sofreu ferimentos nas duas mãos. A GCM deu voz de prisão ao suspeito e providenciou atendimento à mulher.
Prisão
A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a autoridade policial determinou a prisão do homem e a adoção de medidas protetivas para a família.
O autor permaneceu preso e está à disposição da Justiça.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.