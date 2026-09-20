Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste domingo, 20, após ameaçar e atacar a mulher com uma faca durante uma briga, em Rifaina. A mulher sofreu ferimentos nas duas mãos ao tentar se defender.

Segundo a Guarda Civil Municipal, a equipe foi acionada por volta de 1h15 por um adolescente, que informou que os pais estavam brigando.

Ao chegar ao local, os agentes constataram que o homem, motivado por ciúmes, teria ofendido e ameaçado a mulher. Em seguida, ele teria pegado uma faca e partido para cima da mulher.