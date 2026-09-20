20 de setembro de 2026
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EM RIFAINA

Homem sente ciúmes e ataca mulher com faca; vítima fere as mãos

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/GCM de Rifaina
Viatura da GCM de Rifaina na Central de Polícia Judiciária de Franca, onde o caso foi registrado
Viatura da GCM de Rifaina na Central de Polícia Judiciária de Franca, onde o caso foi registrado

Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste domingo, 20, após ameaçar e atacar a mulher com uma faca durante uma briga, em Rifaina. A mulher sofreu ferimentos nas duas mãos ao tentar se defender.

Segundo a Guarda Civil Municipal, a equipe foi acionada por volta de 1h15 por um adolescente, que informou que os pais estavam brigando.

Ao chegar ao local, os agentes constataram que o homem, motivado por ciúmes, teria ofendido e ameaçado a mulher. Em seguida, ele teria pegado uma faca e partido para cima da mulher.

Na tentativa de se defender, a vítima sofreu ferimentos nas duas mãos. A GCM deu voz de prisão ao suspeito e providenciou atendimento à mulher.

Prisão

A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a autoridade policial determinou a prisão do homem e a adoção de medidas protetivas para a família.

O autor permaneceu preso e está à disposição da Justiça.

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