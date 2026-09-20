Você se lembra de quando levantava cedo, acompanhava os pais na lavoura, colhia café, carpia, cuidava dos animais e chegava à escola depois de já ter trabalhado?

Pois é... Esse tempo pode fazer falta na conta da sua aposentadoria, mesmo que nunca tenha aparecido na carteira de trabalho.

O trabalho rural na infância, inclusive com a família e sem recolhimentos individuais, pode ser reconhecido para antecipar a aposentadoria ou, em determinadas situações, melhorar um benefício já concedido. Também pode permitir o uso das regras anteriores à Reforma da Previdência.