Provence
À frente do Provence Spa Urbano, Keila Junqueira e Ton Meneghini comemoram uma marca muito especial: 8 anos de uma história construída com dedicação, empreendedorismo e, sobretudo, muito cuidado com as pessoas.
Ao longo dessa trajetória, o casal transformou o Provence em um espaço reconhecido por proporcionar experiências de bem-estar, beleza e acolhimento, sempre com um olhar atento aos detalhes.
Brinde aos 8 anos
Para celebrar os 8 anos do Provence Spa Urbano, Keila Junqueira e Ton Meneghini recebem convidados no dia 22 de setembro, às 19h20, na Casa Provence, para um coquetel especial que também marcará o lançamento do novo Catálogo Provence.
Será uma noite de encontros, novidades e celebração dessa trajetória tão bonita. Agradeço, com muito carinho, o convite para estar presente nesse momento especial.
Que essa nova fase venha repleta de conquistas e que o Provence continue escrevendo muitos capítulos dessa história de sucesso!
Celebre
A Cereja Dourada comemorou dois anos de história, celebrando uma trajetória de beleza, estilo e muito bom gosto. À frente da marca, Joyce Liboni, uma mulher empreendedora, cheia de garra e determinação, que transformou sua paixão em um negócio que vem conquistando cada vez mais clientes.
Com seu olhar apurado e atenção aos detalhes, Joyce leva, através da Cereja Dourada, beleza, autoestima e confiança para suas clientes, valorizando a essência e o estilo de cada mulher.
Para marcar a data, Joyce recebeu clientes e amigas em um charmoso coquetel de lançamento da coleção Celebre. Amei estar com você.
Parabéns, Joyce, pelos dois anos de uma história tão bonita!
Realizando sonhos
Com quase uma década de atuação no mercado imobiliário, Maria Rita de Andrade Moreira Castro construiu sua trajetória tendo o atendimento personalizado e a confiança como marcas registradas. Empreendedora, dedicada e apaixonada pelo que faz, ela acompanha de perto cada etapa da realização do sonho da casa própria, já tendo ajudado centenas de famílias a conquistarem seu imóvel.
E, neste ano, Maria Rita chega pela primeira vez como apoiadora da Noite EP, somando seu nome e seu empreendedorismo a esse tradicional evento que celebra empresas e personalidades de Franca e região. Seja muito bem-vinda à família Noite EP!
Mãe e filha
Aniversário em dose dupla para Raquel Palma Lancha e Maria Tereza, mãe e filha que comemoraram juntas, no dia 18 de setembro, mais um ano de vida.
Raquel é uma força vibrante à frente do Grupo Magalu e do ICOL, sempre atuante, competente e generosa. Maria Tereza, que acaba de se graduar em Psicologia, é apaixonada pela arte de fotografar, pela dança e por tudo que envolve arte e cultura.
Para as duas, meu abraço cheio de carinho e amor. Parabéns, Raquel e Maria Tereza!
Arte, cultura e inspiração
A Feira do Livro de Pedregulho, que aconteceu de 10 a 12 de setembro, reuniu literatura, arte, música e muita inspiração, envolvendo alunos das redes Municipal e Estadual em uma programação especial de aprendizado e troca.
O evento contou com o incentivo do prefeito Carlos Eduardo Barbosa Teixeira (Cacá). O secretário de Educação, Edgar Ajax, grande incentivador da arte e da cultura, também se fez presente e aproveitou a ocasião para prestigiar a artista convidada Goret Chagas, reconhecida internacionalmente e membro associada da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés. Minha querida amiga Goret encantou o público ao pintar durante o evento e também expor algumas de suas obras.
Uma celebração que reforça como Educação, Arte e Cultura caminham juntas na construção de novos horizontes.
Na foto, o secretário de Educação de Pedregulho, Edgar Ajax, e a artista plástica Goret Chagas.
Abraço especial
Médico cardiologista, professor universitário e dedicadíssimo à profissão, Eduardo Barcelos Rached foi o aniversariante da última semana de setembro e recebeu o carinho de familiares, amigos e pacientes, homenagem mais do que merecida.
Sempre em busca dos melhores e mais modernos tratamentos, Eduardo alia conhecimento, dedicação e cuidado no exercício da medicina.
Meu abraço especial a esse amigo querido, que tenho o privilégio de dizer que, recentemente, passou a cuidar também da minha saúde. Sou extremamente grata pelo carinho e pela atenção! Parabéns, Eduardo!
Conexões pela Vida
A Unifran recebe, no dia 23 de setembro, o I Simpósio Multidisciplinar Conexões pela Vida, dentro da programação do Setembro Amarelo. Das 7h às 16h30, profissionais estarão reunidos para falar sobre saúde mental, prevenção, cuidado e valorização da vida. A entrada é gratuita e a sugestão é que cada participante leve um pacote de fralda geriátrica para doação.
Cuidado que transforma
À frente da realização estão a Profa. Dra. Lilian C. Gomes, fisioterapeuta e doutora em Promoção da Saúde, presidente do evento, e Maria Gabrielly F. França, psicóloga, neuropsicóloga e mestranda em Promoção da Saúde, vice-presidente. Uma iniciativa que nasce com o propósito de conectar conhecimento, acolhimento e solidariedade em favor da vida.
Dupla comemoração
Abraços especiais para Rachel Vilhena Pizzo Araújo, uma das diretoras da Escola Afeto & Cia, querida por alunos e familiares. Rachel comemorou nova idade no dia 17 de setembro, mas as celebrações continuam: seu primogênito, Felipe, também sopra as velinhas no próximo dia 22.
O marido e papai apaixonado, o publicitário Leandro Araújo, sócio do Grupo Limoeiro, e a caçula Luísa estão radiantes com os aniversários de Rachel e Felipe e aproveitam este mês especial para celebrar em família.
Parabéns, Rachel e Felipe! Que não faltem alegrias, saúde e muitos motivos para comemorar!
Mulheres em debate
O Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Franca promove, no dia 22 de setembro, uma Roda de Conversa com cinco candidatas de Franca: Flávia Lancha, Paula Moisés e Professora Priscila, candidatas a deputada estadual, e Cynthia Milhim e Mariana Negri, candidatas a deputada federal.
O encontro será uma oportunidade para conhecer propostas e trajetórias e reforça a importância da participação e da representatividade feminina na política. Afinal, informação é fundamental para que cada eleitor faça sua escolha de forma consciente.
Uma iniciativa que valoriza o diálogo e amplia o espaço para que mulheres apresentem suas ideias e projetos.
Na foto, a advogada Lucinda Gomes, líder do Comitê de Políticas Públicas do Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Franca, que me fez o gentil e importante convite. Lembrando que toda a população está convidada para participar.
Primavera em cores
O Sesc Franca recebe, durante todas as sextas-feiras de setembro, o curso “Primavera em Cores”, ministrado pelo artista plástico W. Veríssimo. A proposta une arte, criatividade e experiências práticas de pintura, convidando os participantes a mergulharem no universo das cores e da expressão artística. Um encontro especial entre arte, aprendizado e sensibilidade, celebrando a chegada da primavera.
Música
O talentoso Diego Figueiredo, grande violinista e guitarrista, levou seu projeto “Diego Convida” para a Feira do Livro de Patrocínio Paulista, proporcionando noites muito especiais aos amantes da música. O show contou com a participação especial de Ana Cañas e encantou o público.
A programação musical seguiu com grandes nomes, entre eles Paula Lima e Luciana Mello. Um belo encontro de música, cultura e literatura!
Obrigada pelo convite, Elson Boni, e prefeito Mário Marcelo!
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