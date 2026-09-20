À frente do Provence Spa Urbano, Keila Junqueira e Ton Meneghini comemoram uma marca muito especial: 8 anos de uma história construída com dedicação, empreendedorismo e, sobretudo, muito cuidado com as pessoas.

Ao longo dessa trajetória, o casal transformou o Provence em um espaço reconhecido por proporcionar experiências de bem-estar, beleza e acolhimento, sempre com um olhar atento aos detalhes.

Brinde aos 8 anos

Para celebrar os 8 anos do Provence Spa Urbano, Keila Junqueira e Ton Meneghini recebem convidados no dia 22 de setembro, às 19h20, na Casa Provence, para um coquetel especial que também marcará o lançamento do novo Catálogo Provence.

Será uma noite de encontros, novidades e celebração dessa trajetória tão bonita. Agradeço, com muito carinho, o convite para estar presente nesse momento especial.