Veja o obituário deste domingo, 20, em Franca:

Nome: Jair da Silva

Idade: Não informada

Local do velório: São Vicente, sala 8

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Alberto Leite Filho

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h