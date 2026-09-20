Veja o obituário deste domingo, 20, em Franca:
Nome: Jair da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 8
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Alberto Leite Filho
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Teresinha da Silva Pedro
Idade: Não informada
Local do velório: Patrocínio Paulista
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério de Itirapuã
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Maria Luiza de Oliveira
Idade: Não informada
Local do velório: Ribeirão Corrente
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério de Ribeirão Corrente
Horário previsto do sepultamento: 13h
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