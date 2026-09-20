20 de setembro de 2026
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LUTO

Veja o obituário deste domingo em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Pedro Baccelli/GCN
Cemitério Santo Agostinho, na região Leste de Franca
Cemitério Santo Agostinho, na região Leste de Franca

Veja o obituário deste domingo, 20, em Franca:

Nome: Jair da Silva 
Idade: Não informada 
Local do velório: São Vicente, sala 8
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Alberto Leite Filho 
Idade: Não informada 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Teresinha da Silva Pedro 
Idade: Não informada 
Local do velório: Patrocínio Paulista 
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério de Itirapuã 
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Maria Luiza de Oliveira 
Idade: Não informada 
Local do velório: Ribeirão Corrente 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério de Ribeirão Corrente 
Horário previsto do sepultamento: 13h

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