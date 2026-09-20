O Fussol (Fundo Social de Solidariedade de Franca) abre, às 10 horas desta segunda-feira, 21, as inscrições para dois cursos gratuitos: fabricação de panetones e doces natalinos e maquiagem profissional. As capacitações são voltadas à qualificação profissional e à geração de oportunidades de trabalho e renda.
Panetones e doces natalinos
O curso de fabricação de panetones e doces natalinos terá 16 vagas. As aulas serão realizadas às quartas e quintas-feiras, das 18 às 22 horas, entre os dias 1º e 22 de outubro.
A capacitação será realizada na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, na rua Capitão Fernando Pereira Garcia, 1.143, no Jardim Aeroporto I. Podem participar pessoas com 18 anos ou mais.
Maquiagem profissional
O curso de Maquiagem Profissional terá duas turmas, com seis vagas cada. As aulas começam em 5 de outubro e seguem até 30 de novembro, sempre às segundas e terças-feiras.
Uma turma terá aulas das 8 às 12 horas, enquanto a outra será realizada das 13 às 17 horas. O curso acontecerá na sede do Fussol, na rua Major Mendonça, 1.659, no bairro Cidade Nova.
As inscrições para os dois cursos deverão ser feitas pelo site da Prefeitura, na aba “Escola Profissionalizante”.
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