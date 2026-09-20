O Fussol (Fundo Social de Solidariedade de Franca) abre, às 10 horas desta segunda-feira, 21, as inscrições para dois cursos gratuitos: fabricação de panetones e doces natalinos e maquiagem profissional. As capacitações são voltadas à qualificação profissional e à geração de oportunidades de trabalho e renda.

Panetones e doces natalinos

O curso de fabricação de panetones e doces natalinos terá 16 vagas. As aulas serão realizadas às quartas e quintas-feiras, das 18 às 22 horas, entre os dias 1º e 22 de outubro.

A capacitação será realizada na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, na rua Capitão Fernando Pereira Garcia, 1.143, no Jardim Aeroporto I. Podem participar pessoas com 18 anos ou mais.

Maquiagem profissional