20 de setembro de 2026
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NA REGIÃO

Homem é preso por furto pela segunda vez em 15 dias

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Policiais militares responsáveis pela prisão em Ituverava
Policiais militares responsáveis pela prisão em Ituverava

Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde deste sábado, 19, suspeito de furtar uma residência em Ituverava, a 76 km de Franca. Segundo a corporação, ele foi surpreendido dentro do imóvel.

O homem, de acordo com a PM, já havia sido preso pela mesma equipe há cerca de 15 dias e voltou a ser detido durante uma ocorrência semelhante.

Os policiais encontraram o suspeito no interior da residência e localizaram os objetos que teriam sido furtados. Os materiais foram recuperados pela equipe.

Após a prisão, o homem foi apresentado à unidade policial para as providências cabíveis. Segundo a PM, ele permanecerá preso.

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