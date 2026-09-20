Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde deste sábado, 19, suspeito de furtar uma residência em Ituverava, a 76 km de Franca. Segundo a corporação, ele foi surpreendido dentro do imóvel.

O homem, de acordo com a PM, já havia sido preso pela mesma equipe há cerca de 15 dias e voltou a ser detido durante uma ocorrência semelhante.

Os policiais encontraram o suspeito no interior da residência e localizaram os objetos que teriam sido furtados. Os materiais foram recuperados pela equipe.